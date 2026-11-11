Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Adana'da kışın etkisi hissedilmeye başladı. Toros Dağları'na yağan karın ardından kent genelinde hava sıcaklıkları düşerken, kuzey ilçelerinde termometreler sıfırın altını gösterdi. Tufanbeyli'de sıcaklık eksi 7,1 dereceye kadar geriledi.

TOROSLAR'DA KAR YAĞIŞI SOĞUK HAVAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Adana'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kendisini gösterdi. Toros Dağları'nın yüksek noktalarında kar yağışı görülürken, hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düştü. Genellikle sıcak havasıyla bilinen kentte, kuzey ilçelerinde kış koşulları etkili olmaya başladı.

Özellikle rakımı yüksek yerleşim yerlerinde gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte dondurucu soğuklar hissedildi.

TUFANBEYLİ'DE TERMOMETRELER EKSİ 7,1 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ölçümlere göre Adana'nın kuzey ilçelerinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar geriledi. En düşük sıcaklık Tufanbeyli ilçesinde kaydedildi. İlçede termometreler -7,1 dereceyi gösterdi.

Diğer ilçelerde ölçülen sıcaklıklar ise şöyle sıralandı:

Tufanbeyli: -7,1 derece

Pozantı: -3 derece

Aladağ: -2 derece

Saimbeyli: -0,8 derece

Kozan: -0,6 derece

Feke: -0,4 derece

Bu ölçümlerle birlikte Adana'nın özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde kış şartlarının etkisini artırdığı görüldü.

YÜKSEK KESİMLERDE KIŞ ŞARTLARI ETKİLİ OLUYOR

Toros Dağları çevresinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, bölgedeki günlük yaşamı da etkileyebilecek koşulları beraberinde getirdi. Özellikle sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgelerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Adana'nın merkez ilçelerinde daha ılıman hava koşulları görülürken kuzeydeki yüksek rakımlı ilçelerde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi, kent içerisindeki iklim farklılığını bir kez daha gösterdi.