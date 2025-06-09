Euro ve doların geride kaldığı 2025 yılında, Rus Rublesi küresel piyasalarda dikkat çeken yükseliş performansıyla öne çıktı. Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik zorluklara rağmen ruble, güçlü toparlanma sinyalleri verdi.

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı düşen petrol fiyatları, sert yaptırımlar ve ekonomik daralma ortamında Rus Rublesi yükselişini sürdürdü. Bank of America’nın raporuna göre, ruble yılın ilk döneminde yüzde 40’ın üzerinde değer kazanarak küresel piyasaların en iyi performans gösteren para birimi oldu.

2023 ve 2024 yıllarında değer kaybeden rubledeki bu dönüşüm, 2025’teki çarpıcı yükselişi simgeliyor. Rusya Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yüzde 20 seviyesinde tutarak kredi politikasını sıkılaştırdı. Bu adımlar, yerel işletmelerin yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle ithalat talebini azaltmasına ve böylece döviz talebinin düşmesine yol açtı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Steve Hanke, Merkez Bankası’nın para arzını daraltmasının ruble üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti. Wells Fargo’dan analist McKenna ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında barış umudunun piyasalara iyimserlik getirdiğini söyledi.

Ayrıca Rus ihracatçılar, dolar ödemelerini rubleye çevirmek zorunda kalarak para birimine olan talebi artırıyor. İthalatçılar ise yabancı mal alımını kısıtlayarak dolar cinsinden ödeme yapmak için ruble satmaya ihtiyaç duymuyor.

Tüm bu gelişmeler, Rus Rublesi’nin zorlu ekonomik koşullara rağmen beklenmedik bir performans sergilemesine neden oldu. Küresel piyasalar, rubledeki bu yükselişi dikkatle izlemeye devam ediyor.