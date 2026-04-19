

Beyoğlu’nda yaşarken şehirdeki kültürel dokunun değiştiğini ve artık orada yaşama motivasyonunun kalmadığını belirten oyuncu, bu nedenle evi boşaltıp tüm eşyalarından vazgeçerek teknede yaşamaya başladığını ifade etti.

YEŞİM BÜBER'DEN RADİKAL KARAR



Yeşim Büber, Aynalı Tahir dizisiyle hafızalara kazınmıştı.



''Ben Beyoğlu'nda ikamet ediyordum, sokaklar değişti, mekanlar değişti, şehri oluşturan kültürel doku tahrip olmaya başlamıştı. Şehirde yaşamak için motivasyonum kalmadı. Evimizi boşalttık, eşyalarımızdan kurtulduk. Teknemize taşındık yola böyle başladık.''

TEKNEYLE FAS'A YOLCULUK

4 yıl önce bir röportajında; Güre’den Gökova’ya, oradan Akdeniz’e uzanan deniz yolculuğunun ardından Fas’a gittiklerini söyleyen isim, burada planların değiştiğini ve hayatlarının tamamen farklı bir yöne evrildiğini anlattı.







2020'li tarihlerde verdiği röportajlarda 14 yıldır yıldır denizde yaşadıklarını belirten oyuncu, karada bir evlerinin olmadığını ve bu yaşam tarzını benimsediklerini dile getirdi. Çocuklarının da doğayla iç içe büyüdüğünü söyleyerek, “Çocuklarım hiç ‘düşersin’ uyarısıyla büyümedi” ifadelerini kullanmıştı.

Su ve temel ihtiyaçlarını teknede planlı bir şekilde karşıladıklarını belirten oyuncu, maddi zorunluluk olmadığı sürece çalışmayı tercih etmediğini de sözlerine ekledi.





Ayrıca son yıllarda Yeşim Büber ile birlikte yarı kara yarı deniz yaşamına geçiş planları yaptıklarını ve kendi gıdalarını üretmeye yönelik bir hayat kurmak istediklerini de paylaştı:









'' Çok keyifli sevdiğim bir iş karşıma çıkmadığı sürece, maddi olarak paraya ihtiyacım olmadığı sürece çalışmayı tercih etmiyorum. 4 - 5 yıl önce bir toprak bulan Yeşim Büber artık yarı zamanlı kara yarı zamanlı tekne hayatımız başlıyor. Kendi gıdamızı yetiştirmek istiyoruz. ''

Yeşim Büber, son olarak 2025 Ekim ayında Yeşim Özdemir’e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Büber, “Gezegen dayanabilirse umut var.” sözleriyle çevre ve yaşam üzerine görüşlerini paylaşmıştı.

Son dönemde Yeşim Büber’in hem karada hem de denizde sürdürdüğü hibrit bir yaşam tarzı benimsediği konuşuluyor. Eşi Mehmet Aşkın ise görüntü yönetmenliği işleri için fırsat buldukça şehir hayatına dönerek çalışmalarına devam ediyor.



