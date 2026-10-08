Peynir, dünya genelinde sofraların en sık tüketilen süt ürünleri arasında yer alıyor. Kahvaltıdan yemeklere kadar pek çok farklı şekilde tüketilen peynirin sağlık açısından değeri ise türüne göre değişebiliyor.

Uzmanlar, peynir seçerken yalnızca lezzete değil; protein, vitamin, yağ, tuz ve laktoz oranlarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yapılan değerlendirmelerde, besin içeriği açısından öne çıkan üç peynir türü dikkat çekiyor.

PARMESAN

Uzun süre olgunlaştırılarak hazırlanan Parmesan, protein açısından zengin peynirlerin başında geliyor. Üretim sürecinde 36 aya kadar dinlendirilmesi, içerdiği laktoz miktarının oldukça azalmasını sağlıyor. Bu özelliği nedeniyle laktoza karşı hassasiyeti bulunan bazı kişiler tarafından daha kolay tolere edilebiliyor. Yüksek protein içeriği ise kasların korunması ve gelişimi açısından önem taşıyor.

MOZZARELLA

İtalyan mutfağının en bilinen peynirlerinden biri olan Mozzarella, protein ve kalsiyum içeriğiyle öne çıkıyor. Aynı zamanda B grubu vitaminleri bakımından da zengin olan bu peynir, dengeli bir beslenme düzeninde önemli bir yere sahip olabiliyor. Taze Mozzarella'nın yağ ve tuz miktarı ise tercih edilen ürüne göre değişebiliyor.

BEYAZ PEYNİR

Türkiye'deki beyaz peynir, özellikle keçi sütünden üretildiğinde farklı bir besin profili sunuyor. Kalsiyum, potasyum, çinko ve B grubu vitaminleri içeren peynir, protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlayabiliyor. Bu nedenle porsiyon kontrolüne dikkat edildiğinde dengeli beslenme programlarında yer alabiliyor.