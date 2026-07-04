Hindistan’ın Rajasthan eyaletine bağlı Jaipur kentinde eğitim gören iki lise öğrencisi, kuraklıkla mücadele kapsamında elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan sisten ve nemli havadan su elde edebilen düşük maliyetli bir kompozit ağ geliştirdi. Jayshree Periwal Uluslararası Okulu öğrencileri Diivij Todi ve Mrityunjay Gupta tarafından geliştirilen "EcoFog" adlı proje, uluslararası bilim ve sürdürülebilirlik yarışmalarında ödüllere değer görüldü.

PASİF SİSTEMLE HAVADAKİ NEM SUYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

"Sisten ve yüksek bağıl neme sahip ortamlardan pasif olarak su toplanması için yeni bir kompozit ağ" başlığıyla sunulan proje, herhangi bir motor, pompa veya elektrik enerjisi kullanmadan çalışıyor. Doğadaki yoğuşma ilkelerine dayanan sistem, havaya maruz bırakılan özel bir kumaş dokusu sayesinde sis ve yüksek nemdeki su buharını iplikçikleri arasında hapsediyor. Biriken damlacıklar yerçekimi etkisiyle alt kısımda yer alan toplama haznesine akarak storable (depolanabilir) suya dönüşüyor.

Mevcut geleneksel sis toplama ağlarının büyük oranda sadece yoğun sis tabakalarında çalışmasına karşılık, EcoFog’un sis olmayan ancak bağıl nem oranı yüksek ortamlarda da çalışabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Geliştiriciler, malzemenin teknik detaylarını ve net üretim maliyetini henüz kamuoyuna açıklamadı.

ULUSLARARASIARENADA İKİ BÜYÜK BAŞARI

Hindistan'da yürütülen ulusal inovasyon girişimi IRIS (Bilimde Araştırma ve İnovasyon) seçmelerini geçerek uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil etme hakkı kazanan proje, şu başarılara imza attı:

Regeneron ISEF Ödülü: Society for Science tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük üniversite öncesi bilim fuarı olarak kabul edilen uluslararası organizasyonda ödül kazandı.

The Earth Prize 2026 Finali: Küresel sürdürülebilirlik yarışmasında dünya genelinde ilk 35 takım arasına girerek bölge finalisti oldu. Yarışmanın bu edisyonundaki küresel birinciliği ise sudan mikroplastikleri temizleyen farklı bir Hint takımı elde etti.

KÜRESEL KURAKLIK SORUNUNA ÇÖZÜM

Geliştiriciler, projenin çıkış noktasının kurak iklime sahip Rajasthan bölgesindeki su kıtlığı olduğunu belirtti. Altyapı ve elektrik şebekesinin bulunmadığı kırsal bölgeler ile düşük gelirli topluluklar için tasarlanan bu düşük maliyetli yöntemin, küresel su krizi yaşayan bölgelerde de uygulanabilir olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, benzer iklimsel ve coğrafi özelliklere sahip, özellikle kuraklık sorunlarıyla mücadele eden Brezilya’nın kuzeydoğu bölgeleri ile sis yoğunluğu yüksek olan kıyı ve dağlık alanlarında da bu tür pasif toplama sistemlerinin test edilebileceğini kaydetti. Brezilya'daki üniversitelerde yürütülen çiğ ve sis suyu yakalama çalışmalarının, bu tür düşük maliyetli teknolojilerle entegre edilebileceği öngörülüyor.