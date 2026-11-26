Evde yoğurt yapanların en sık karşılaştığı sorunlardan biri, yoğurdun beklenen sertliğe ulaşmaması ve zamanla sulanması oluyor. Oysa birkaç basit ayrıntıya dikkat ederek daha yoğun kıvamlı yoğurt hazırlamak mümkün. Özellikle sütün ısıtılma süresi ve mayalama sıcaklığı, sonucun başarılı olmasında belirleyici rol oynuyor.

EV YOĞURDU NEDEN SULU OLUYOR?

Ev yoğurdunun kıvamını etkileyen birden fazla faktör bulunuyor. Sütün yeterince ısıtılmaması, mayanın fazla kullanılması ve uygun olmayan sıcaklıkta mayalama yapılması yoğurdun sulu kalmasına neden olabiliyor. Ayrıca mayalanma sırasında kabın hareket ettirilmesi de yoğurdun yapısını bozabiliyor. Yoğurdun üzerinde oluşan sarımsı sıvı ise peynir altı suyu olarak biliniyor. Bu sıvının bir miktar oluşması normal kabul ediliyor ve tek başına bozulma belirtisi sayılmıyor.

TAŞ GİBİ YOĞURDUN SIRRI SÜTÜN ISITILMASINDA

Yoğurdun daha yoğun kıvamlı olması için sütün yalnızca kaynatılması yeterli olmayabiliyor. Sütün 85-90 dereceye kadar ısıtılıp bu sıcaklıkta 10-20 dakika tutulması, içerisindeki suyun bir bölümünün buharlaşmasını sağlıyor. Böylece daha koyu kıvamlı bir yoğurt elde edilebiliyor. Bu aşamada sütün dibinin tutmaması için ara sıra karıştırılması gerekiyor.

MAYALAMA SICAKLIĞINI DOĞRU AYARLAYIN

Süt kaynatıldıktan sonra doğrudan mayalanmamalı. Öncelikle 42-45 derece civarına kadar soğuması beklenmeli. Ardından bir litre süt için yaklaşık bir yemek kaşığı yoğurt mayası kullanılması yeterli olabiliyor. Maya, önce bir miktar ılık sütle karıştırılarak açılmalı ve daha sonra tencereye eklenmeli. Mayalama işleminin ardından kabın üzeri kapatılmalı ve hareket ettirilmeden bekletilmeli.

BUZDOLABINDA DİNLENDİRİN

Mayalanma tamamlandıktan sonra yoğurdu hemen karıştırmak veya tüketmek yerine buzdolabına kaldırmak gerekiyor. Birkaç saat boyunca soğukta dinlendirilen yoğurt, kıvamını daha iyi topluyor.

Ayrıca mayalanma sırasında kabın kapağını sık sık açmak, yoğurdu hareket ettirmek ve gereğinden fazla maya kullanmak kıvamı olumsuz etkileyebiliyor.