Evlerde elektrik tüketimini artıran cihazlar arasında yalnızca fırın, çamaşır makinesi ve ısınma sistemleri bulunmuyor. Günün 24 saati çalışmaya devam eden beyaz eşyalardan biri de elektrik faturalarında pay sahibi oluyor. Özellikle eski teknolojiye sahip ve enerji verimliliği düşük modeller, hanelerin elektrik tüketimini artırabiliyor. Bu cihazların başında ise derin dondurucular geliyor.

GÜNÜN 24 SAATİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Derin dondurucular, içerisindeki gıdaları uzun süre muhafaza edebilmek için sürekli fişe takılı kalıyor. Buzdolapları gibi kompresör sistemiyle çalışan cihazlar, belirlenen sıcaklığı korumak amacıyla gün boyunca aralıklarla devreye giriyor.

Özellikle evinde hem buzdolabı hem de ayrı bir derin dondurucu bulunan kişilerde soğutma cihazlarının toplam elektrik tüketimi artabiliyor. Cihazın kapasitesi, enerji verimliliği ve kullanım koşulları da faturaya yansıyan miktarı etkiliyor.

ESKİ MODELLER DAHA FAZLA ELEKTRİK TÜKETEBİLİYOR

Derin dondurucularda elektrik tüketimini belirleyen en önemli unsurlardan biri enerji verimliliği. Eski teknolojiye sahip, yalıtımı zayıflamış veya kapasitesine göre fazla enerji harcayan modeller, yeni nesil cihazlara kıyasla daha yüksek tüketim gösterebiliyor.

Ayrıca sandık tipi ve dikey derin dondurucular arasında da tüketim farklılıkları bulunuyor. ABD merkezli ENERGY STAR verilerine göre sertifikalı sandık tipi derin dondurucuların yıllık tüketimi yaklaşık 215 kWh seviyesindeyken dikey modellerde bu değer yaklaşık 395 kWh olarak hesaplanıyor.

DERİN DONDURUCUDA BU HATALARA DİKKAT

Derin dondurucunun gereğinden fazla elektrik harcamasına neden olabilecek kullanım alışkanlıkları da bulunuyor. Kapağın uzun süre açık tutulması, kapak contasının yıpranması ve cihazın doğrudan güneş alan ya da sıcak bir noktaya yerleştirilmesi soğutma sisteminin daha fazla çalışmasına neden olabiliyor.

Statik soğutmalı modellerde biriken buzların düzenli olarak temizlenmesi de cihazın verimli çalışması açısından önem taşıyor. Kullanıcıların cihazın enerji etiketindeki yıllık elektrik tüketimi değerini kontrol etmesi ve üreticinin önerdiği sıcaklık ayarlarını kullanması öneriliyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİ NASIL AZALTMAK MÜMKÜN?

Derin dondurucuda gereksiz enerji tüketimini önlemek için kapağın sık sık açılmaması, kapak contalarının kontrol edilmesi ve cihazın çevresinde hava dolaşımına yetecek alan bırakılması gerekiyor.

Ayrıca cihazın enerji etiketinde belirtilen yıllık tüketim değerine dikkat edilmesi, yeni bir derin dondurucu alacak kişiler için önem taşıyor. Enerji etiketinde yer alan kWh/yıl bilgisi, farklı modellerin elektrik tüketimini karşılaştırmayı kolaylaştırıyor.