Son dönemde yapay zeka araçlarının gelişimi ve teknoloji devlerinin elde ettiği yüksek gelirler şirket çalışanlarının da yüzünü güldürdü.

Son olarak OpenAI CEO’su Sam Altman, kardeşinin sunduğu podcast programında Meta’nın çalışanlarını transfer etmek için 100 milyon dolarlık teklifler sunduğu iddiası teknoloji dünyasına bomba gibi düştü. Meta yöneticileri ise bu açıklamaları yalanladı.

"DÜRÜST DAVRANMIYOR"

Oksijen'in derlediği habere göre; Meta’nın Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Andrew Bosworth, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, Altman’ın söz konusu ifadelerinin “gerçeği yansıtmadığını” söyledi. “Sam dürüst davranmıyor. Sanki bu tür teklifleri tüm çalışanlara yapıyormuşuz gibi konuşuyor” diyen Bosworth, teknoloji sektöründeki rekabetin arttığını ancak bu tür büyük rakamların genelleştirilemeyeceğini ifade etti.

"FARKLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN BİR PAKET"

Bosworth ayrıca, “Bu, yapay zeka sektörünün geneline yayılmış bir durum değil. Ayrıca tekliflerin gerçek koşulları hakkında bilgi verilmiyor. Bahsedilen, doğrudan bir imza bonusu değil; farklı bileşenlerden oluşan bir paket” ifadelerini kullanırken sözlerini şöyle sürdürdü:

Sam’in neden böyle konuştuğunu biliyoruz. Çünkü OpenAI’dan yetenekli isimleri transfer etme konusunda başarılı olduk. Bu durumdan rahatsız”

Bosworth söz konusu konuşmada yeni çalışanlara hitaben, “Yanlış bir karar vermediniz. Doğru bir seçim yaptınız. Ücret paketleri de olması gerektiği seviyede” ifadelerini kullandı.