LGS sonuçlarının ardından yüz binlerce öğrenci ve velinin beklediği taban puan sıralaması yeniden şekillendi. Eğitim dünyasındaki dengeleri tamamen değiştiren güncel listede, yılların birincisi Galatasaray Lisesi'nin gerilemesi tercih stratejilerini doğrudan etkiliyor. ÖSYM verilerine göre Türkiye'de taban puanı en yüksek olan liselerin yeni sıralaması resmi olarak yayımlandı. Sınav sonuçlarına dayalı oluşturulan listede İstanbul Erkek Lisesi zirveye yerleşirken, Galatasaray Lisesi üçüncü sıraya düştü.

GALATASARAY LİSESİ KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Yıllardır listenin en üst sırasında yer alan Galatasaray Lisesi, açıklanan güncel verilere göre 497,4323 taban puanıyla üçüncü sıraya yerleşti. Bu gerileme, lise tercihi yapacak olan adayların yüzdelik dilim hesaplamalarını değiştirdi.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ 500 TAM PUANLA BELİRLENDİ

Yeni sıralamada birincilik koltuğuna 500 tam taban puanıyla İstanbul Erkek Lisesi oturdu. Aynı puan baremine sahip olan Kabataş Erkek Lisesi ise ikinci sırayı alarak listedeki yerini sağlamlaştırdı.

LİSTEYİ HANGİ ŞEHİRLER DOMİNE EDİYOR?

Açıklanan yirmi okulun yer aldığı sıralamada İstanbul ve Ankara liselerinin sayısal üstünlüğü dikkat çekiyor. İzmir ve Bursa gibi şehirlerdeki köklü okullar da en yüksek puanlı liseler arasında kendilerine yer buldu.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK PUANLI 20 LİSESİ

Sınav taban puanları baz alınarak hazırlanan Türkiye'nin en başarılı 20 lisesi şu şekilde:

20. Çapa Fen Lisesi, İstanbul, 482,8016, 482,2066

19. Adana Fen Lisesi, Adana, 482,9731, 482,3570

18. Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi, Ankara, 483,3962, 483,2645

17. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul, 483,4360, 483,2645

16. Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul, 483,8668, 483,3962

15. Bornova Anadolu Lisesi, İzmir, 484,4618, 484,1982

14. Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Ankara, 486,0037, 483,7352

13. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, İstanbul, 486,2803, -

12. Tofaş Fen Lisesi, Bursa, 487,5172, 487,2011

11. Haydarpaşa Lisesi, İstanbul, 488,8481, 483,3585

10. Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, Ankara, 489,4430, 489,3114

9. Atatürk Lisesi, İzmir, 491,4327, -

8. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, İstanbul, 491,8566, -

7. İzmir Fen Lisesi, İzmir, 492,1823, 491,8566

6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul, 493,3585, 494,8872

5. Ankara Fen Lisesi, Ankara, 494,4243, 494,4243

4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İstanbul, 494,8872, 500,0000

3. Galatasaray Lisesi, İstanbul, 497,4323, 497,4323

2. Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul, 500,0000,

1. İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul, 500,0000,