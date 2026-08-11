Türkiye’de de özellikle mevsim geçişlerinde otomobil sahiplerinin ve oto sanayi ustalarının sıkça karşılaştığı kemirgen kaynaklı hasarlar, sürücülerin ceplerini yakmaya devam ediyor. Aracında motor arıza lambasının yanması ve tekleme şikayetiyle sanayiye veya yetkili servise giden sürücüler, kablo demetlerinin fareler tarafından kemirildiğini görünce neye uğradığını şaşırıyor.

150 BİN TL'Yİ BULAN TAMİR MASRAFI

Araçlarda kablo tesisatının tahrip olması durumunda yurt dışında 3 bin 200 doları (yaklaşık 150 bin TL) bulan devasa onarım maliyetleri ortaya çıkıyor. Türkiye'deki yetkili servislerde de komple kablo demeti (tesisat) değişimlerinde parça ve işçilik maliyetleriyle birlikte faturanın boyutu anında yüz binlerce liraya ulaşabiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABERİ SERVİS VERİYOR

Ancak araç sahiplerini bekleyen asıl kötü haber serviste veriliyor. Bu hasarlar fabrika garantisi kapsamına alınmıyor. Yetkili servis yetkilileri, garantinin yalnızca üretim ve malzeme hatalarını kapsadığını, fare ve kemirgen tahribatının ise kaza veya sel gibi tamamen "dış etken" sayıldığını vurguluyor.

TÜRKİYE'DE KASKO VE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI BU HASARI KARŞILAR MI?

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de sigorta kapsamı. Türkiye’deki sigorta mevzuatına göre, Zorunlu trafik sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşıladığı için aracınızdaki bu tür bir hasarı kesinlikle ödemez. Poliçe içeriğine bağlı olarak bu tür "hayvanların verdiği zararlar" teminat dışı kalabilir.

Poliçenizde "kemirgen/hayvan zararları" özel teminat olarak yer alıyorsa, sadece belirlenen muafiyet bedelini ödeyerek masrafın tamamını kaskodan karşılayabilirsiniz. Sürücülerin poliçelerini yenilerken bu maddeye özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

ÇEVRE DOĞU SOYA YALITIMI HEDEF HALİNE GELDİ

Otomotiv dünyasında tartışma yaratan bir diğer konu ise yeni nesil araçlardaki malzeme seçimi. Üreticilerin çevre dostu ve geri dönüştürülebilir olduğu gerekçesiyle soya bazlı tel yalıtımına geçmesi, araçların motor bölmesini kemirgenler için adeta bir "yiyecek merkezine" dönüştürüyor.

OTOMOTİV DEVLERİ ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

Amerika’da üreticilere açılan toplu davalarda bu durum fabrika hatası olarak kabul edilmese de dev markalar önlem almaya başladı. Örneğin Honda gibi üreticiler, servis bültenlerinde acı biberin etken maddesi olan kapsaisin içeren özel koruyucu bantların kullanılmasını öneriyor. Bu bantlar, kokusu ve tadı sayesinde hayvanları tesisattan uzak tutuyor.

NEDEN SADECE KOPAN TEL DEĞİL DE TÜM KABLO DEĞİŞİYOR?

Sürücülerin sanayide veya serviste en çok sorduğu "Neden sadece kemirilen kısım lehimlenip tamir edilmiyor?" sorusunun yanıtı güvenlik standartlarında yatıyor. Yetkili servisler ve kurumsal tamir merkezleri yapılan her işleme parça ve işçilik garantisi vermek zorunda. Riski ve ileride oluşabilecek bir yangın/kısa devre tehlikesini sıfırlamak adına, tek bir tel bile kopsa tüm kablo demetini komple değiştirmeyi tercih ediyorlar.

SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Kasko poliçenizi kontrol edin ve "kemirgen zararları" teminatının eklendiğinden emin olun. Aracınızı uzun süre sabit bırakacaksanız, motor bölmesine kemirgen uzaklaştırıcı koruyucu spreyler sıkın veya kapsaisin içerikli koruyucu bantlar kullanın. Özellikle sonbahar ve kış aylarında aracınızı çöp konteynerlerinin veya yeşil alanların yakınına uzun süreli park etmekten kaçının.