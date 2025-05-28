Sanat açısından belki hiçbir ödül kazanamayacak. Ama uzmanlar, bu büyük çakıl taşının bilinen en eski yüz tasviri olabileceğini söylüyor.

Kuvars açısından zengin taş, üç yıl önce İspanya'nın Segovia kentindeki San Lázaro kaya sığınağında ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi, çakıl taşında tuhaf bir şey fark etti - özellikle de ortada beliren kırmızı noktaya dikkat çektiler.

43.000 YIL ÖNCE PARMAK BOYASI

Bilim insanları bunun yaklaşık 43 bin yıl önce parmağını kırmızı boyaya batırıp çakıl taşının kenarına bastıran bir Neandertal tarafından yapıldığına inanıyor. Şimdiye kadar keşfedilen en eski tam yetişkin parmak izi de denebilir. Neandertal'in, parmağını taşa bastırmadan önce doğal bir kil pigmenti olan aşı boyasına batırmış olması muhtemel.

Ve bunun, taşın tepesine ve oluklarına bir burun ekleyerek bir 'yüz' görüntüsünü tamamlamak için yapıldığını düşünüyorlar. Noktanın 'stratejik konumu', Neandertallerin 'sembolik davranışlarının' kanıtı olabilir ve bu da onların soyut bir şekilde düşünme yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor.

Araştırmacılar, keşfin artık nesli tükenmiş olan türün sanat yapma yeteneği hakkındaki devam eden tartışmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

TAŞ 2022'DE BULUNDU

Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Profesör María de Andrés-Herrero, barınakta kazıların beş yıl önce başladığını ve bu özel taşı 2022'de Neandertal gruplarından kalma 1,5 metrelik tortunun altına gömülmüş halde bulduklarını söyledi.

Taşın Eresma Nehri'nden en az 5 km uzağa taşındığı ve bilinçli olarak seçildiği (oymaya uygun yumuşaklıkta) öne sürüldü. Profesör Maria de Andres-Herrero'nun BBC'ye verdiği demeçte, "bugüne kadar bulunan en eski tam parmak izi olan parmak izinin bir erkek yetişkine ait olduğu" yer alıyor.

EN ESKİ BOYANMIŞ NESNE

Bilimsel gelişmeyle ilgili bir basın toplantısında konuşan İspanyol yetkili Gonzalo Santonja, çakıl taşının Avrupa kıtasında boyanmış en eski taşınabilir nesne ve "Neandertaller tarafından boyanmış tek taşınabilir sanat nesnesi" olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bulgularına göre kırmızı pigmentin barınakta doğal olarak bulunmadığını ve oraya bilerek getirildiğini söyleyerek, işaretin tesadüf olmadığına inanıyor. Fikir, bir Neandertal'in 'çatlakları nedeniyle dikkatini çeken taşı bulması ve nesnenin ortasına bilerek bir toprak boyası lekesi koyması' şeklinde açıklandı.

HAYAL, İDEAL, DÜŞÜNCE

Arkeoloji ve Antropoloji Bilimleri dergisinde yayınlanan çalışmada şunlara yer veriliyor:

'Bu boyama sadece sıvanmış değil, tesadüfü son derece olasılık dışı kılan bir özgüllükle yerleştirilmiş.'

'Çakıl taşının görünüşü nedeniyle seçilmiş ve ardından toprak boyasıyla işaretlenmiş olması, bir nesneyi sembolize edebilen, hayal edebilen, idealleştirebilen ve düşüncelerini yansıtabilen bir insan zihninin olduğunu gösteriyor.'

'Ayrıca, bu durumda, sanat yaratmada üç temel bilişsel sürecin yer aldığını ileri sürebiliriz: bir imgenin zihinsel kavranışı, kasıtlı iletişim ve anlam atfı.'

'Bunlar sembolizmi ve ayrıca tarih öncesi - figüratif olmayan - sanatı karakterize eden temel unsurlardır. Ayrıca bu

çakıl taşı böylece tarih öncesi kayıtlarda bilinen en eski insan yüzü soyutlamalarından birini temsil ediyor olabilir.'

TARİHE GEÇEN ÖRNEKLER...

Diğer gerçekçi yüz tasvirleri tarihsel kayıtlarda çoook daha sonra gelir. En çarpıcı olanlardan biri, modern insan tarafından yapılmış ve 1894'te güneybatı Fransa'daki bir mağarada keşfedilen 25 bin yıllık bir fildişi heykelciğin parçası olan Brassempouy Venüsü'dür.

Geçtiğimiz yıl, arkeologlar Neandertallerin daha önce düşünülenden daha akıllı olduğunu öne süren 'şaşırtıcı' yeni kanıtlar ortaya çıkardılar. İspanya'daki Pirene dağları yakınlarında yapılan kazıda, taş aletler ve hayvan kemikleri de dahil olmak üzere 29 binden fazla eser ortaya çıkarıldı ve bu da eski hominin primatlarının yetenekli ve zeki avcılar olduğunu gösteriyor.