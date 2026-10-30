Tarımda yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçiler, daha az bakım gerektiren ve uzun yıllar ürün verebilen alternatif bitkilere yöneliyor. Bu ürünlerin başında ise kekik geliyor. Kuraklığa dayanıklı yapısı, çok yıllık yetiştirilebilmesi ve baharat sektöründeki kullanım alanlarıyla dikkat çeken kekik, üreticiler için alternatif gelir kapısı olarak değerlendiriliyor.

BİR KEZ EKİLİYOR, YILLARCA ÜRÜN VERİYOR

Kekik, uygun iklim ve toprak koşullarında yetiştirildiğinde uzun yıllar verim sağlayabilen bitkiler arasında bulunuyor. Her yıl yeniden ekilmesine gerek duyulmaması, üretim maliyetlerini azaltan önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde yetiştirilebilen kekik, kuraklığa dayanıklı yapısıyla da tercih ediliyor.

SU VE BAKIM İHTİYACI GÖRECE AZ

Diğer bazı tarım ürünlerine kıyasla daha az su isteyen kekik, doğru arazi seçimi yapıldığında üreticinin işini kolaylaştırabiliyor. Bitkinin gelişim döneminde yabancı otlarla mücadele edilmesi ve gerektiğinde budama yapılması gerekiyor. Bununla birlikte aşırı sulama, bitkinin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

BAHARAT SEKTÖRÜNDE TALEP GÖRÜYOR

Kekik yalnızca mutfaklarda kullanılan bir baharat olarak değil, gıda, kozmetik ve uçucu yağ sektörlerinde de değerlendiriliyor. Hasat edilen bitkiler kurutularak yaprak ve baharat şeklinde satışa sunulabiliyor. Bu durum, üreticilere farklı pazarlara ulaşma imkânı sağlıyor.

HER ARAZİDE AYNI KAZANCI SAĞLAMIYOR

Kekik üretiminde kazancı belirleyen unsurlar arasında iklim, toprak yapısı, kullanılan çeşit, hasat miktarı ve satış fiyatı bulunuyor. Özellikle hasat sonrası kurutma ve depolama koşulları ürünün kalitesini doğrudan etkiliyor. Üreticilerin ekim öncesinde alıcı ve satış kanallarını belirlemesi önem taşıyor.

Düşük su ihtiyacı ve çok yıllık yetiştirilebilmesiyle öne çıkan kekik, doğru koşullarda üretildiğinde çiftçiler için değerlendirilebilecek alternatif tarım ürünleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte yüksek kazanç için yalnızca düşük bakım maliyetine güvenmek yeterli olmuyor.