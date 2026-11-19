İspanya'da enerji altyapısına esneklik kazandıracak dikkat çekici bir yatırım için düğmeye basıldı. Power Pro Tyra 2, SL şirketi, Girona eyaletine bağlı Bescanó kasabasının Vilanna bölgesinde, yerel elektrik trafo merkezinin hemen yakınında dev bir "pil tarlası" (batarya depolama parkı) inşa etmeye hazırlanıyor.

4 saat boyunca kesintisiz enerji sağlayacak

Toplam 3,29 milyon euro bütçeyle planlanan tesis, 4,99 megavat (MW) kurulu güce ve yaklaşık 20 megavatsaatlik (MWh) depolama kapasitesine sahip olacak. 4 adet dev lityum-iyon batarya konteynerinden oluşacak sistem, 4 saatlik deşarj süresiyle çalışacak.

Tesisin temel amacı; elektrik talebinin düşük olduğu saatlerde şebekedeki fazla enerjiyi depolamak ve tüketimin zirve yaptığı anlarda bu enerjiyi tekrar sisteme aktarmak. Herhangi bir güneş veya rüzgar santraline doğrudan bağlı olmayan bu bağımsız tesis, yenilenebilir enerji üretiminin yönetimini kolaylaştıracak.

Eski fındık bahçesine kurulacak

Katalonya Bölgesel Yönetim Hükümeti'nin (Generalitat) ilgili bakanlığı, projenin ön idari ve inşaat izinlerini kamuoyunun görüşüne açtı. İlgili kişi ve kurumlar aralık ayı ortasına kadar projeyi inceleyip itirazlarını sunabilecek.

Tesis için seçilen alan, imara açık olmayan 17 bin 10 metrekarelik eski ve terk edilmiş bir fındık bahçesinin yalnızca 640 metrekarelik kısmını kapsıyor. Vilanna merkezinin 473 metre kuzeybatısında yer alan sahada, batarya konteynerlerinin yanı sıra trafo, koruma ve kontrol üniteleri bulunacak. Tesis, Bescanó trafo merkezine tamamen yer altından geçecek 25 kilovoltluk bir hatla bağlanacak. Gelecekte bölgedeki sağlık kampüsünün enerji ihtiyacını karşılamak için bu trafo merkezinin kapasitesinin de artırılması planlanıyor.

30 yıllık ömür biçildi

Proje, 21 Ekim'de yayımlanan kararla basitleştirilmiş çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başarıyla geçti. Ancak yetkililer inşaat ve işletme aşamaları için sıkı şartlar getirdi:

• Gürültü ve Arkeoloji Denetimi: Tesis devreye girmeden önce akustik etki raporu hazırlanacak ve tüm kazı çalışmaları arkeologların gözetiminde yapılacak.

• Doğal Yaşama Uyum: Görsel kirliliği önlemek için tesisin çevresi çalılarla çevrilecek, küçük yaban hayvanlarının geçişi için ise çitlerde özel boşluklar bırakılacak.

• Arazi Tartışması ve Restorasyon: Bescanó Belediyesi arazinin yoğun orman statüsünde olduğunu belirterek çekince koysa da, projedeki çizimlerin tesisin tamamen tarım arazisi sınırları içinde kaldığını göstermesi üzerine onay verildi.

Yer altı hattının geçeceği yaklaşık 40 metrelik meşe ormanı alanı ise çalışmaların ardından eski haline getirilecek.

Toplam 30 yıllık kullanım ömrü biçilen tesis, bu sürenin sonunda tamamen sökülerek arazi yeniden doğaya kazandırılacak.