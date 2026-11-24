Japonya'nın Fukuoka kentinde hayata geçirilen tesis, "ozmotik enerji" olarak bilinen ve dünyada henüz yaygınlaşmamış bir teknolojiyi kullanıyor. Yıllık 880 bin kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülen santralin kapasitesi, yaklaşık 220 hanenin yıllık tüketimine karşılık geliyor. Proje, özellikle kıyı bölgelerinde yeni bir yenilenebilir enerji kaynağının kullanılabileceğini gösteriyor.

TATLI VE TUZLU SUYU BİR ARAYA GETİRİYORLAR

Santralin çalışma prensibi, farklı tuzluluk oranlarına sahip iki su kaynağı arasındaki doğal basınç farkına dayanıyor.

Tesiste bir tarafta arıtılmış atık su, diğer tarafta ise yakındaki deniz suyu arıtma tesisinden elde edilen yüksek tuzluluk oranına sahip su kullanılıyor.

İki su kaynağı, yarı geçirgen özel bir zarla birbirinden ayrılıyor. Tatlı suyun bu zar üzerinden daha tuzlu tarafa geçmesiyle basınç oluşuyor. Ortaya çıkan basınç türbinleri çalıştırarak elektrik üretimini sağlıyor.

"Mavi enerji" olarak da adlandırılan bu yöntem, suyun tuzluluk farkını doğrudan enerji kaynağına dönüştürüyor.

GÜNÜN 24 SAATİ ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

Yeni sistemin en önemli özelliklerinden biri, elektrik üretiminin güneş ışığına veya rüzgarın şiddetine bağlı olmaması.

Güneş panelleri geceleri üretim yapamazken rüzgar türbinlerinin verimi hava koşullarına göre değişebiliyor. Ozmotik enerji santrali ise gerekli tatlı ve tuzlu su akışı sağlandığı sürece kesintisiz çalışabiliyor.

Fukuoka'daki tesisin yılda yaklaşık 880 bin kilovatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Üretilen elektrik öncelikle santralin hemen yanında bulunan deniz suyu arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

Böylece deniz suyunu arıtmak için kullanılan tesis, kendi faaliyetlerinden ortaya çıkan yoğun tuzlu suyu elektrik üretiminde değerlendirmiş olacak.

DİĞER ÜLKELER İÇİN DE ÖRNEK OLABİLİR

Ozmotik enerji teknolojisi, özellikle deniz kıyısında bulunan ve su arıtma tesislerine sahip bölgeler için yeni fırsatlar sunuyor.

Arıtılmış atık su ile deniz suyu arıtma işlemlerinden kalan yoğun tuzlu suyun değerlendirilmesi, mevcut kaynakların yeniden kullanılmasına imkan tanıyor. Bu sayede yeni bir yakıt tüketmeden elektrik üretilebiliyor.

Bununla birlikte teknolojinin yaygınlaşmasının önünde bazı engeller bulunuyor. Özel zarların maliyeti, zamanla kirlenmeleri ve suyun pompalanması için gereken enerji, sistemin verimini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Araştırmacılar, daha verimli zarların geliştirilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesiyle bu santrallerin gelecekte daha büyük ölçekte kullanılabileceğini değerlendiriyor.

Fukuoka'daki tesisin üretim kapasitesi şimdilik büyük enerji santrallerinin gerisinde kalsa da tatlı ve tuzlu suyun doğal etkileşiminden yararlanarak elektrik üretilebilmesi, yenilenebilir enerji alanında dikkat çeken bir alternatif oluşturuyor.