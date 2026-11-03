Balık sezonunda kasım ayının gelmesiyle birlikte tezgâhlardaki hareketlilik arttı. Sezon boyunca hamsi ve palamudun ön planda olduğu balık tezgâhlarında bu kez istavrit dikkat çekmeye başladı. Ulaşılabilir fiyatı ve lezzetiyle tercih edilen istavrit, balık alışverişinde öne çıkan türler arasına girdi.

HAMSI VE PALAMUTUN YERİNİ DEĞİŞİM ALDI

Balık sezonunun ilk dönemlerinde palamut, ilerleyen haftalarda ise hamsi vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer aldı. Kasım ayıyla birlikte tezgâhlardaki balık çeşitliliği de değişmeye başladı.

Palamudun av miktarındaki dönemsel değişim ve hamsinin tezgâhlardaki durumu, diğer balık türlerine olan ilgiyi artırabiliyor. Bu süreçte istavrit, hem günlük tüketimdeki yeri hem de farklı pişirme yöntemlerine uygun olmasıyla dikkat çekiyor.

İSTAVRİT ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Kasım ayında tüketilebilecek balıklar arasında istavrit de bulunuyor. Özellikle tava ve ızgara şeklinde hazırlanan bu balık, kendine özgü lezzetiyle sofralarda tercih ediliyor.

İstavritin öne çıkmasında ulaşılabilir bir seçenek olması da etkili oluyor. Hamsi ve palamudun yanı sıra balık almak isteyen vatandaşlar, bu dönemde istavrite de yöneliyor.

BALIK FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nin 2 Kasım 2026 tarihli verilerinde istavritin kilogram fiyatı 108 ile 123 lira arasında yer aldı. Aynı tarihte hamsinin kilogramı 117-150 lira, palamudun adet fiyatı ise boyuna göre 60-77 lira aralığında açıklandı. Balıkçı tezgâhlarında ise istavritin kilogramı 300 liradan, hamsinin kilogramı 350 liradan satışa sunuldu.