İnşaat sektörünün en büyük küresel sorunlarından biri olan yapısal atıklar ve zorlu yıkım süreçlerine karşı yenilikçi bir çözüm geliştirildi. Wienerberger firması tarafından "ClickBrick" adıyla pazara sunulan yeni nesil seramik cephe sistemi; harç, tutkal veya derz dolgusu gibi geleneksel yapıştırıcıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Özel metal klipsler ve montaj aparatlarıyla birbirine kenetlenen bu kuru istifleme sistemi, tuğla cephelerin bir yapboz gibi kolayca kurulmasını sağlıyor.

YIKMAK YERİNE SÖKÜLÜYOR

Geleneksel binalar yıkıldığında ya da yenilendiğinde ortaya devasa bir moloz yığını çıkarken, bu harçsız teknoloji sayesinde cepheler binaya zarar vermeden tamamen sökülebiliyor.

Sistemin yüzde 100 döngüsel yapısı, sökülen seramik parçaların anında ve hiçbir kayıp yaşanmadan başka bir projede yeniden kullanılabilmesine imkan tanıyor. Bu durum, inşaat sektörünün karbon ayak izini ve kalıcı atık miktarını ciddi oranda azaltmayı vaat ediyor.

BELEDİYE BİNASINDAN KULLANILDI

Sistem, binaların taşıyıcı duvarları için değil, dış cephe kaplamaları ve havalandırmalı cephe sistemleri için bir mühendislik çözümü olarak tasarlandı. Fırınlanmış geleneksel seramik tuğlanın dayanıklılığını, renk kalıcılığını ve estetik cazibesini aynen koruyan bu yöntem; mimarlara tasarım özgürlüğü sunarken geleneksel işçilik bağımlılığını da minimuma indiriyor.

Hollanda'nın Coevorden kentindeki yeni belediye binası gibi prestijli projelerde şimdiden başarıyla uygulanan bu teknoloji, geleceğin sürdürülebilir mimarisine yön vermeye aday görünüyor.