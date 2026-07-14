Meksika'nın Tabasco eyaletinde, dünyanın ilk 3D baskı mahallelerinden biri hayata geçirildi. Konut odaklı sivil toplum kuruluşu New Story, teknoloji şirketi Icon ve Meksikalı Echale iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında düşük gelirli aileler için 50 konut inşa ediliyor.

3D YAZICI İLE 24 SAATTE TAMAMLANIYOR

Projede, Icon tarafından geliştirilen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki Vulcan II adlı 3D yazıcı kullanılıyor. Yazıcı, çimentoyu katman katman dökerek evlerin duvarlarını yaklaşık 24 saat içinde tamamlıyor. Ardından çatı, kapı, pencere ve diğer ince işçilikler ekipler tarafından tamamlanıyor.

Mahallede yer alacak tek katlı evlerin her biri 46 metrekare büyüklüğünde olacak. Konutlarda iki yatak odası, oturma odası, mutfak, banyo, elektrik ve su tesisatı ile küçük bir veranda bulunuyor.

Proje kapsamında toplam 50 ev inşa edilmesi planlanırken, ilk konutlar tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. New Story, kalan evlerin de ailelere teslim edilmesini hedefledi.

FAİZSİZ KONUT FİNANSMANI SAĞLANIYOR

Projeden yararlanacak ailelere faizsiz konut finansmanı sağlanıyor. Ev sahipleri, yedi yıl boyunca aylık yaklaşık 400 Meksika pesosu (yaklaşık 20 ABD doları) ödeme yapacak. Proje, birçok ailenin günlük yaklaşık 3 ABD doları gelirle yaşadığı bir bölgede uygulanıyor.

3D yazıcının geliştirilme süreci 2017 yılında başladı. İlk prototip 2018'de tamamlanırken, daha sonra tasarım şirketi FuseProject'in de katılımıyla Tabasco'daki toplu konut projesi hayata geçirildi.

Yerel yönetimle birlikte planlanan mahallede yeşil alanlar, parklar, ortak kullanım alanları ve temel altyapı hizmetleri de yer alıyor. Proje kapsamında mahallede yaşayacak aileler, yerleşim planının hazırlanması sürecine de dahil edildi.