İnsanlar, başkalarının ruh halini anlamak için çeşitli ipuçlarından yararlanıyor. Kaş, göz ve ağız çevresindeki ifadeler mutluluk, öfke, korku, üzüntü veya şaşkınlık gibi duyguları yansıtabilirken, yürüyüş biçimi de benzer şekilde duygular hakkında fikir veriyor. Ancak belirli hareket kalıplarının hangi duyguları ifade ettiği uzun süredir net değildi.

Araştırmada bilim insanları, yürüyüş sırasında kol ve bacak hareketlerinin duyguların algılanmasıyla ilişkisini incelemek amacıyla biyomekanik yürüyüş analizi yaptı. Deneylerden birinde katılımcılar, eğitimli oyuncuların yürüyüş videolarını izleyip hangi duyguyu hissettiklerini tahmin ettiler.

Başka bir deneyde yürüyüş biçimi yapay olarak değiştirilerek öfkeli, üzgün ve korkulu yürüyüş kalıpları oluşturuldu. Sonuçlara göre katılımcılar, izledikleri yürüyüş hareketlerinden oyuncuların duygularını belirlemekte başarılı oldu.

Araştırmacılar, daha geniş ve belirgin kol hareketlerinin genellikle öfkeyle, daha sınırlı ve küçük hareketlerin ise üzüntüyle ilişkilendirildiğini açıkladı. Bu bulgular, tek başına belirli yürüyüş kalıplarının insanların duyguları algılamasında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Çalışma, insanların beden dili üzerinden duygusal durumları daha doğru tahmin edebileceğini ortaya koyarak sosyal etkileşim ve iletişim araştırmalarına katkı sağlıyor.

Araştırma sonuçları, Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı ve bilim dünyasında yürüyüş biçimi ile duygular arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.