Türkiye'de SUV modellerine olan talep gün geçtikçe artarken, bu eğilim dünya genelindeki satış rakamlarına da yansıdı. 2025 yılının en çok satan otomobilleri açıklanırken, zirvede yer alan model otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Focus2Move ve Statista tarafından paylaşılan verilere göre, 2025 yılında dünya genelinde en fazla satılan otomobil Toyota RAV4 oldu. Model, 1 milyon 10 bin adetlik satış rakamını aşarak yılın lideri unvanını kazandı.

TOYOTO LİDERLİĞE GERİ DÖNDÜ

Toyota, yalnızca RAV4 ile değil, Corolla ve Camry modelleriyle de küresel pazardaki gücünü ortaya koydu. Özellikle hibrit motor seçeneklerine olan ilginin artması ve SUV segmentindeki güçlü talep, markanın satış performansını önemli ölçüde artırdı. RAV4'ın bir milyon satış barajını aşması, Toyota'nın dünya genelindeki liderliğini pekiştirirken, Corolla da ilk üçte yer alarak markanın başarısını perçinledi.

TESLA MODEL Y ZİRVEYİ SON ANDA KAÇIRDI

Elektrikli otomobil pazarının en güçlü oyuncularından Tesla, Model Y ile zirve yarışını son ana kadar sürdürdü. 990 bin adetlik satış rakamına ulaşan model, yalnızca 20 bin adet farkla ikinci sırada kaldı. Buna rağmen Model Y, dünyanın en çok tercih edilen tamamen elektrikli otomobili olmayı sürdürerek Tesla'nın küresel pazardaki güçlü konumunu korudu.

SUV MODELLERE YOĞUN İLGİ

2025 verileri, SUV segmentinin otomotiv sektöründeki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan ve Kia Sportage gibi modellerin listede yer alması, tüketicilerin yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve çok yönlü kullanım sunan araçlara yönelmeye devam ettiğini gösterdi.

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda hibrit ve elektrikli SUV modellerinin satışlarını daha da artırmasını bekliyor.

ARABA PİYASASINDA REKABET KIZIŞTI

ABD merkezli üreticiler de 2025 yılında güçlü bir performans sergiledi. Ford F-Serisi 970 bin adetlik satışla dördüncü sıraya yerleşirken, Chevrolet Silverado ise 670 bin adetle ilk altı içinde yer aldı. Özellikle Kuzey Amerika pazarındaki yüksek talep, bu modellerin küresel satış rakamlarına önemli katkı sağladı.

İşte 2025'in en çok satan 10 otomobili