2026 Dünya Nüfus İncelemesi verilerine göre Almanya, 5,45 trilyon dolarlık GSYİH'siyle Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. İngiltere 4,23 trilyon dolarla ikinci sırada yer alırken Fransa 3,17 trilyon dolarla üçüncü sıraya yerleşti. İtalya 2,42 trilyon dolar, Rusya ise 2,21 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle sıralamayı takip etti.

Almanya'nın ekonomik büyüklüğü, İngiltere, Portekiz ve Yunanistan'ın toplam GSYİH'sını da aşıyor. İngiltere'nin 4,23 trilyon dolarlık ekonomisine Portekiz'in 380,6 milyar doları ve Yunanistan'ın 307,6 milyar doları eklendiğinde toplam yaklaşık 4,92 trilyon dolara ulaşıyor.

SANAYİ GÜCÜ EKONOMİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Ülkenin ekonomik gücünde sanayi ve ihracat sektörü önemli bir paya sahip. Araçlar, makineler, kimyasallar, elektrikli ekipmanlar, elektronik ürünler, ilaçlar ve plastikler başlıca ihracat kalemleri arasında bulunuyor.

2024 yılında 1,66 trilyon dolarlık mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Almanya, dünyanın en büyük ihracatçıları arasında yer aldı. Aynı dönemde yaklaşık 255 milyar dolarlık ticaret fazlası verdi.

MİLYONLARCA ŞİRKET EKONOMİYİ AYAKTA TUTUYOR

Almanya'nın ekonomik yapısında büyük şirketlerin yanı sıra milyonlarca küçük ve orta ölçekli işletme de önemli rol oynuyor. "Mittelstand" olarak adlandırılan bu işletmeler, özellikle uzmanlaşmış sektörlerde küresel pazarlarda güçlü konumlara sahip.

Ülkenin araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlar da ekonomik gücü destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. GSYİH'nin yaklaşık yüzde 3,1'i bilimsel araştırma ve teknolojik yeniliklere ayrılıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE İDDİALI

Ekonomik gücünün yanı sıra enerji dönüşümüne yönelik politikalarıyla da öne çıkan Almanya, "Energiewende" olarak bilinen uzun vadeli dönüşüm programını sürdürüyor. Ülkede elektrik üretiminin neredeyse yarısı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.

Frankfurt, Münih, Hamburg ve Berlin gibi önemli merkezler ise finans, ticaret ve uluslararası fuarlar açısından ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tüm bu unsurlar birleştiğinde Almanya, Avrupa'daki ekonomik liderliğini açık ara sürdürüyor.