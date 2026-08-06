Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2026" sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklanan veriler, ülke genelindeki internet kullanım oranının artışını ve vatandaşların dijital platform tercihlerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ SOSYAL MEDYA UYGULAMASI KULLANILIYOR?

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması yüzde 90'lık oranla WhatsApp oldu. Popüler uygulamayı yüzde 77,6 ile YouTube ve yüzde 71,1 ile Instagram takip etti.

Cinsiyet dağılımında erkeklerin ilk tercihi yüzde 92,5 ile WhatsApp, yüzde 80,1 ile YouTube ve yüzde 71,9 ile Instagram olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda ise yine yüzde 87,6 ile WhatsApp ilk sırada yer alırken, onu yüzde 75 ile YouTube ve yüzde 70,2 ile Instagram izledi.

İNTERNET KULLANIM ORANLARI

16-74 yaş grubunu kapsayan verilerde internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla artış göstererek yüzde 92,3 seviyesine ulaştı. İnternet erişim oranı erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak ölçüldü.

Dijitalleşmeyle birlikte e-ticaret kullanımı da yükselişini sürdürdü. Geçen yıl yüzde 55,7 olan internetten alışveriş yapma oranı bu yıl yüzde 60'a çıktı. Araştırmaya katılan internet kullanıcılarının yüzde 48,3'ünün son üç ay içinde en az bir kez çevrim içi alışveriş yaptığı belirlendi.

E-DEVLET VE CİHAZ TERCİHLERİNDE HANGİ YAŞ GRUPLARI ÖNE ÇIKTI?

Son bir yıllık dönemde internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76 olarak kaydedildi. e-Devlet hizmetlerini yüzde 93'lük oranla en yoğun kullanan kitle 25-34 yaş grubu olurken, en düşük kullanım oranı yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.

Öte yandan vatandaşların cep telefonu, tablet veya bilgisayar satın alırken en çok dikkat ettiği temel kriter yüzde 89,3 ile cihazın fiyatı oldu.