Avrupa akıllı telefon pazarında genel satışlar daralırken, tüketici tercihlerinin operatör kanallarına kaymasıyla pazardaki liderlik dengeleri değişti.

2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam telefon satışları yüzde 8 gerilerken, operatörler üzerinden gerçekleştirilen satışlardaki düşüş kampanyalar ve taksit imkânları sayesinde yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research verilerine göre, tüketicilerin yüksek fiyatlı cihazları peşin almak yerine tarifeye ek ödeme seçeneklerine yönelmesi en çok üst segment üreticilere yaradı.

Operatör satışlarındaki pazar payını 4 puan artırarak yüzde 37’ye çıkaran Apple, uzun süredir bu alanda lider olan ve payı yüzde 34’e gerileyen Samsung’u geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Giriş ve orta segment modellerdeki fiyat artışları da tüketicileri operatör kampanyalarına yönlendiren bir diğer etken oldu.

YÜZDE 90 SATIŞLARI ARTTI

Öte yandan, operatör kanallarındaki bu hareketlilik Çinli üreticilerin performansına da olumlu yansıdı. Stratejik operatör ortaklıkları ve fiyat avantajlarıyla öne çıkan Vivo, bu kanaldaki satışlarını yıllık bazda yüzde 90 oranında artırırken, Motorola da yüzde 27’lik bir büyüme kaydetti.

Ortaya çıkan veriler, Avrupa pazarındaki rekabetin cihaz özelliklerinin yanı sıra tüketicilere sunulan finansman ve satın alma modelleri üzerinden şekillendiğini gösteriyor.