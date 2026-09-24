Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki en yeni amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'i resmi olarak tanıttı. Üst düzey kamera donanımı, şeffaf tasarım seçeneği ve devasa batarya kapasiteleriyle öne çıkan yeni seride özellikle Xiaomi 18 Pro Max, markanın bugüne kadarki en güçlü akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Telefonun tanıtılmasının ardından sosyal medyada kullanıcılar telefona beğeni yağdırdı.

Kamera tarafında çıtayı yukarı taşıyan her iki cihaz da arka yüzeyinde 200 MP çözünürlüğünde ana kamera ile 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto lensten oluşan güçlü bir kurulum taşıyor.

Bu ikiliye 50 MP Leica ultra geniş açılı sensör ve ön taraftaki 50 MP selfie kamerası eşlik ediyor. Cihazların arka tarafına entegre edilen yapay zeka destekli 2,86 inçlik OLED ikincil ekran ise ana kamerayla kaliteli selfie çekimleri yaparken vizör görevi üstleniyor.

DEVASA PİL KAPASİTESİ BULUNUYOR

Performans alanında Qualcomm'un en güçlü çözümlerine yer veren seride standart model ve iPhone'a benzeyen isim benzerliğiyle Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alırken; tepe model 18 Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yongasıyla donatılıyor.

Donanımsal güç, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi ve yazılımsal desteklerle tamamlanıyor. Telefonların batarya kapasiteleri de dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Xiaomi 18 Pro modelinde 7.000 mAh batarya tercih edilirken, 18 Pro Max modelinde 8.500 mAh kapasiteli devasa bir pil bulunuyor. Her iki cihaz da 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

FİYATI AÇIKLANDI

Ekran kanalında 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşan, donanım düzeyinde gizlilik sağlayan ince çerçeveli LTPO OLED panellere yer veriliyor. Tasarımda klasik renklerin yanı sıra şeffaf arka yüzeye sahip özel "Satellite" donanım seçeneği de geçmiş modellere selam gönderiyor.

Çin'de ön siparişe açılan ve yılın ilerleyen dönemlerinde küresel pazarlara sunulması beklenen seride başlangıç fiyatı Xiaomi 18 Pro için 895 dolar (43 bin TL), 18 Pro Max için 1.044 dolar (51 bin TL), şeffaf tasarımlı özel 1 TB sürüm için ise 1.641 dolar (80 bin TL) olarak belirlendi.