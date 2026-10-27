Türk mutfağının zirvesi denildiğinde akla ilk gelen döner ve kebap ezberleri tamamen bozuldu. Dünya çapında gastronomi otoritelerinin ve lezzet tutkunlarının oylarıyla belirlenen listede, geleneksel tatlar kıyasıya yarıştı. Birincilik koltuğu başta olmak üzere ilk 10’a giren lezzetler sofralara bakışı değiştirdi.

ZİRVEDE DENİZ ESİNTİSİ: KALAMAR TAVA

Listenin en tepesinde et yemeklerini geride bırakan sürpriz bir deniz mahsulü yer aldı. Kalın halkalar halinde doğranıp süt banyosunda yumuşatılan, un ve özel harca batırılarak kızgın yağda altın sarısı renge kavuşan kalamar tava, yanında tarator sos ve taze limon eşliğinde sunularak Türk mutfağının en beğenilen lezzeti seçildi.

ANTAKYA'NIN TESCİLLİ MİRASI: KÜNEFE

İkinci sırada Osmanlı’dan günümüze taşınan köklü tatlı Antakya künefesi bulunuyor. Tel kadayıfın arasına yerleştirilen tuzsuz Hatay peynirinin iki taraflı nar gibi kızartılması ve ardından sıcak şerbetle buluşturulmasıyla hazırlanan tatlı, damağı şenlendiren çıtırlığıyla yerini sağlamlaştırdı.

YATAY DÖNEN ATEŞ: OLTU CAĞ KEBABI

Erzurum’un Oltu ilçesinde doğan ve pişirme tekniğiyle fark yaratan cağ kebabı, dikey döner sistemini bir kenara iterek yatay şişte pişirilen kuzu etinin dengeli lezzetini üçüncü sıraya taşıdı. Bölgenin genç kuzu eti ve özel terbiyesiyle pişen cağ kebabı, geleneksel et lezzetlerinin en güçlü temsilcisi oldu.

KAHVALTININ ACISI VE GÜCÜ: BEYRAN ÇORBASI

Gaziantep mutfağının sabah erken saatlerde tüketilen meşhur klasiği beyran çorbası dördüncü sıraya yerleşti. Bol kuzu yağı, didiklenmiş kuzu eti, pirinç, yoğun sarımsak ve acı biber salçasının bakır sahanlarda kaynatılmasıyla hazırlanan beyran, güne başlamak için en iddialı alternatif olmayı sürdürüyor.

ASIRLIK FERMANTASYON SIRRI: AFYON SUCUĞU

Orta Asya göçebe geleneklerinden günümüze taşınan Afyon sucuğu, sığır ve manda etinin tendonlarından arındırılarak zencefil, kimyon ve sarımsak harmanıyla olgunlaştırılması sayesinde listenin beşinci sırasındaki yerini aldı.

ZÜMRÜT YEŞİLİ BİR ŞÖLEN: FISTIK SARMA

Gaziantep’in erken hasat yeşil fıstıklarından hazırlanan yoğun fıstık ezmesinin tek kat çıtır yufkaya sarılmasıyla üretilen fıstık sarma, şerbetli tatlılar arasındaki zarif dokusuyla altıncı basamakta yer buldu.

SARAY MUTFAĞINDAN SOFRAYA: PİLİÇ TOPKAPI

Topkapı Sarayı’nın köklü geçmişini tabağa taşıyan Piliç Topkapı, çam fıstığı, kuş üzümü ve baharatlı iç pilavın kemiksiz tavuk buduyla fırınlanmasından doğan dengeli tat profiliyle yedinci sırada kendine yer edindi.

ASIRLIK BİR PATLICAN EFSANESİ: HÜNKAR BEĞENDİ

Közlenmiş patlıcanın süt ve peynirle krema kıvamına getirilmesi ve üzerine ağır ateşte pişen yumuşacık kuzu yahnisinin eklenmesiyle hazırlanan hünkar beğendi, saray mutfağının zarafetini sekizinci sıraya taşıdı.

ANADOLU'NUN EN SICAK KAŞIĞI: MERCİMEK ÇORBASI

Kırmızı mercimek, havuç ve soğan birlikteliğinin tereyağlı baharatlarla harmanlandığı mercimek çorbası, Türkiye’nin dört bir yanında günün her saatinde içilen en temel lezzet olarak dokuzuncu sırada listelendi.

KAHVALTI MASASININ ZİRVESİ: BAL KAYMAK

Manda sütünden geleneksel yöntemlerle elde edilen yoğun kıvamlı taze kaymağın doğal süzme balla birleşimi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez klasiği olarak ilk 10 lezzeti tamamladı.