Amerikalı eczacı Wilbur Scoville'in 1900'lü yılların başında geliştirdiği bilimsel acılık ölçüm sistemine (SHU) göre hazırlanan yeni liste, günlük hayatta tükettiğimiz biberlerin dünya devleri yanında ne kadar masum kaldığını gösterdi. Uzmanlara göre acı yenildiğinde beynin savunma mekanizması olarak salgıladığı endorfin hormonu, insanlarda haz hissi yaratarak her geçen yıl daha keskin ve yakıcı türlerin üretilmesini tetikliyor.

SOFRALARIMIZDAKİ ACILAR ZİRVENİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

Acılık derecesi 0-100 SHU olan dolmalık biber 17. sırayla listenin en sakin üyesi olurken, dünya mutfaklarının popüler acısı Jalapeno 2.500-8.000 SHU aralığında kalarak 12. sırada yer aldı. Orta acılık grubunda yer alan Halep biberi ise 5.000-10.000 SHU bandında ölçülerek 10. sırada kaldı ve üst sıralardaki yakıcı rakiplerine yaklaşamadı.

ZİRVEDE REKOR KIRAN YAKICI DEV: PEPPER X

Listenin üst basamaklarına çıkıldıkça acı seviyesi adeta katlandı. 350.000 SHU seviyesindeki Habanero'yu, 1 milyon 41 bin SHU derecesiyle bir dönem Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hindistan kökenli Bhut Jolokia ve 2 milyon 200 bin SHU seviyesine ulaşan Carolina Reaper takip etti.

Yapılan son ölçümlerle birlikte dünyanın en acı biberi unvanının tek sahibi Pepper X oldu. Tam 2 milyon 693 bin SHU acılık değerine ulaşan bu olağanüstü tür, standart bir acı biberden yüzlerce kat daha yakıcı olmasıyla zirveye adını yazdırdı.