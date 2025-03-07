Okinawa, Japonya etkileyici doğal güzellikleri ve bozulmamış mavi kıyılarıyla tanınıyor fakat uzun ömürlü insanlara da ev sahipliği yapıyor. Uzun ömür üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Dan Buettner, Okinawa sakinlerinin bu şaşırtıcı uzun yaşamlarının sırlarını keşfetmeye uzun yıllar önce keşfetmeye başladı.

Buettner, araştırmaları sırasında, 104 yaşındaki Ushi Okushima ile tanıştı. Okushima'nın uzun ömrünü sebze ve pelin otu sakesiyle zenginleştirilmiş bir diyete bağladığını öğrendi. Ushi ve birçok Okinawalının diyeti, "dünyanın en sağlıklı sebzesi" olarak kabul edilen Beni Imo yani mor tatlı patates ile zenginleştirilmiştir.

Dan Buettner, mor tatlı patatesin Okinawa halkı için temel bir besin kaynağı olduğunu belirtirken, bu süper gıdanın kıtlık dönemlerinde bile hayatta kalmalarını sağlayan önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Buettner, mor tatlı patatesi överken, "Amerikalıların bildiği turuncu tatlı patatesten farklı olarak, Okinawa tatlı patatesi olan Beni Imo, adalıların güvenebileceği yegâne yiyeceklerden biriydi. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar bu besini tükettikleri zamanlar oluyordu." dedi.

Beni Imo'nun besleyici gücünü artıran beş ana bileşeni de C vitamini, lif, karotenoidler, flavonoidler ve yavaş sindirilen karbonhidratlar olarak sıralanmıştır. Bu özellikler, Beni Imo'yu sadece sağlıklı bir gıda değil aynı zamanda Okinawa halkının uzun ömrünü destekleyen önemli bir besin kaynağı yapmaktadır.

Karotenoidler

Diyetisyen Devon Peart, karotenoidlerin önemine değinirken "Karotenoidler, hücrelerin oksidasyon nedeniyle zarar görmesini engelleyen antioksidanlardır. Ayrıca kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi hastalıkların riskini azaltmada da yardımcı olabilirler" ifadelerine yer verdi. Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Peart, karotenoidlerin iltihap önleyici özellikler sunduğunu ve böylece kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu vurguladı.

Flavonoidler

"Önemli Flavonoidler ve Terapötik Rolleri" adlı araştırma, flavonoid açısından zengin gıdaların sağlık üzerinde pek çok fayda sağladığını ortaya koymuştur. Araştırmacılar, flavonoidlerin düzenli tüketiminin diyabet, kanser gibi hastalıkların riskini düşürdüğünü aynı zamanda felç ve kalp krizi riskini azalttığını belirtmişlerdir. Öte yandan flavonoidlerin tedavi edici etkileri, farelerde yapılan klinik çalışmalarla da doğrulanmıştır.