Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na bağlı Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde son verilere göre, il genelinde 2 milyon 683 bin 636 kişinin sosyal güvenlik kapsamında yer aldığını söyledi. Tanrıöver, Antalya'nın tahsilat oranı itibarıyla Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Tanrıöver, gelir testi yaptıranlar hariç sosyal güvenlik kapsamındaki 2 milyon 520 bin 636 kişiden 954 bin 614'ünün aktif sigortalı, 532 bin 434'ünün emekli, 1 milyon 33 bin 292 kişinin bakılmakla yükümlü vatandaş olduğunu aktardı. Tanrıöver, “Sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişi sayısı 94 bin 41. Nüfusun yüzde 96,6'sı sosyal güvenlik kapsamında. Aktif-pasif oranı yüzde 1,62, Türkiye ortalaması ise yüzde 1,55'tir. Sosyal güvenlik kapsamında çalışanların toplam il nüfusuna oranı yüzde 34,37. Emekli maaşı alanların il nüfusuna oranı yüzde 19,17" dedi.

Tanrıöver, bu başarının hem işverenlerin yükümlülüklerini düzenli yerine getirmesi hem de kurumun etkin takip ve hizmet anlayışıyla sağlandığını vurguladı. Antalya’nın sosyal güvenlik sistemine katkı açısından güçlü bir performans sergilediğini belirten Tanrıöver, ilin bu alandaki lider konumunu sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.