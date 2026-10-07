Türkiye’nin mutluluk haritasında ilk 10 sırada yer alan şehirler ortaya çıktı. Nüfus yoğunluğu ve ekonomik büyüklüğüyle öne çıkan büyükşehirler zirvenin dışında kalırken, listenin ilk sırasında Sinop yer aldı.

BÜYÜKŞEHİRLER İLK 10'A GİREMEDİ

Sıralamada İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10 şehir arasında yer almadı. Listenin üst sıralarında Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale ve Kütahya gibi daha küçük nüfuslu şehirler bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ HANGİSİ?

Listenin zirvesinde Sinop yer aldı. Sinop’u ikinci sırada Afyonkarahisar takip ederken, üçüncü sıraya Bayburt yerleşti. Kırıkkale ise Türkiye’nin en mutlu şehirleri arasında dördüncü sırada yer aldı.

İLK 10 ŞEHİR BELLİ OLDU

Türkiye’nin en mutlu şehirleri sıralamasında ilk 10 şöyle:

1. Sinop

2. Afyonkarahisar

3. Bayburt

4. Kırıkkale

5. Kütahya

6. Çankırı

7. Düzce

8. Uşak

9. Siirt

10. Şırnak

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR LİSTEDE YOK

Türkiye’nin en kalabalık üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10’a giremedi. Böylece nüfus ve ekonomik büyüklük bakımından öne çıkan üç büyükşehir, mutluluk sıralamasında zirvedeki şehirlerin gerisinde kaldı.

SIRALAMANIN ZİRVESİNDE SİNOP YER ALDI

İlk 10’da Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’dan şehirler bulunurken listenin ilk sırasında Sinop yer aldı. Afyonkarahisar ve Bayburt ise Sinop’un ardından ilk üçü tamamladı.