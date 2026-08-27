Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıklayarak ülkenin en kalabalık mahallelerini sıraladı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 nüfusuyla zirveye yerleşerek İstanbul ve Ankara'daki dev mahalleleri geride bıraktı.

100 BİN NÜFUS EŞİĞİNİ AŞAN MAHALLELER HANGİLERİ OLDU?

Zirvenin yeni sahibi Diyarbakır Bağcılar Mahallesi 150 bin sınırını geçen tek bölge olurken, takipçileri İstanbul'dan geldi. İstanbul Beylikdüzü’ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 110 bin 619 sakiniyle ikinci, Başakşehir’deki Kayabaşı Mahallesi 108 bin 455 nüfusuyla üçüncü sırada yer aldı. Küçükçekmece’deki Atakent Mahallesi ise 102 bin 743 kişilik nüfusuyla 100 bin eşiğini aşan dördüncü ve son mahalle oldu.

İLK 10 SIRALAMASINDA HANGİ ŞEHİRLER YER ALDI?

Listenin beşinci sırasında 91 bin 279 nüfusla Diyarbakır Kayapınar’daki Fırat Mahallesi yer alırken, İstanbul Maltepe’deki Zümrütevler Mahallesi 88 bin 42 kişiyle altıncı sırayı aldı. Anadolu'dan listeye giren Kayseri Talas'taki Mevlana Mahallesi 87 bin 561 nüfusla yedinci, İstanbul Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi ise 86 bin 758 nüfusla sekizinci sırada kaydedildi.

Ankara’nın tek temsilcisi olan Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi 83 bin 53 kişilik nüfusuyla dokuzuncu sıraya yerleşirken, listenin 10. sırasında 80 bin 715 sakiniyle İstanbul Küçükçekmece’deki Halkalı Merkez Mahallesi bulundu.