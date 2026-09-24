Bir dönem kurduğu sanat galerisiyle Türkiye sanat piyasasında önemli bir yer edinen Murat Pilevneli’nin geçen ay yaşadığı maddi kriz nedeniyle galerisinin kapısına kilit vurduğu ortaya çıkmıştı. Pilevneli’nin özel hayatında da evliliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Pilevneli’nin Aralık 2024’te sürpriz bir şekilde evlendiği üçüncü eşi Sanem Özgeren, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

EVİ TERK ETMİŞTİ

Sanem Özgeren’in daha önce evi terk ettiği öne sürülmüştü. Çiftin bir yaşında Can adında bir oğulları bulunması nedeniyle yaşadıkları sorunları aşarak barışabilecekleri düşünülüyordu.

Ancak Cankurt’un aktardığına göre Özgeren, adli tatilin sona ermesinin ardından boşanma davası açmak için adliyeye başvurdu ve mahkeme günü beklemeye başladı.

Aylar önce evden ayrıldığı ve oğlu Can ile birlikte başka bir evde yaşamaya başladığı belirtilen Özgeren’in boşanma kararının Pilevneli’nin yaşadığı maddi sorunlarla bağlantılı olmadığı da konuşulanlar arasında.

SOSYAL MEDYADAN PİLEVNELİ SOYADINI ÇIKARDI

Murat Pilevneli’den boşanmak için mahkemeye başvuran Sanem Özgeren, henüz resmi olarak boşanmamış olsa da sosyal medya hesaplarındaki Pilevneli soyadını kaldırdı.

Aralık 2024’te başlayan evlilikte henüz iki yıl bile dolmadan boşanma sürecinin başlaması dikkat çekti.