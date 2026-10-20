2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarıyla birlikte merkezî sınav puanıyla öğrenci alan liselerin taban puanları da belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı verilere göre hazırlanan listede, en yüksek puanla öğrenci kabul eden 10 lise sıralandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki okulların ağırlıkta olduğu listede iki lise 500 tam puanla ilk sırayı paylaştı.

LİSELER HANGİ KRİTERE GÖRE SIRALANDI?

Listede yer alan okullar, 2026 LGS ilk yerleştirme döneminde oluşan taban puanlarına göre karşılaştırıldı. Taban puanı, ilgili okula yerleşen son öğrencinin puanını ifade ediyor. Bu nedenle puanlar, okulların o yılki yerleştirme sonuçları hakkında bilgi veriyor.

2026 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Millî Eğitim Bakanlığının 5 Ağustos 2026'da açıkladığı ilk yerleştirme sonuçlarına göre, merkezî sınavla öğrenci alan okullardaki 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Böylece bu okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 olarak kayıtlara geçti.

Raporda, yüzde 5'lik başarı diliminde bulunan öğrencilerin yüzde 52,16'sının fen liselerine, yüzde 40,55'inin ise Anadolu liselerine yerleştiği bilgisi de paylaşıldı.

2026 LGS TABAN PUANLARINA GÖRE İLK 10 LİSE

10. Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi – Ankara

2026 taban puanı: 489,443

9. İzmir Atatürk Lisesi – İzmir

2026 taban puanı: 491,432

8. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 491,856

7. İzmir Fen Lisesi – İzmir

2026 taban puanı: 492,182

6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 493,358

5. Ankara Fen Lisesi – Ankara

2026 taban puanı: 494,424

4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 494,887

3. Galatasaray Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 497,432

2. Kabataş Erkek Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 500,000

1. İstanbul Erkek Lisesi – İstanbul

2026 taban puanı: 500,000

ZİRVEDE İKİ LİSE YER ALDI

2026 LGS ilk yerleştirme verilerine göre İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi, 500 tam puanla listenin zirvesinde yer aldı. İki okulun taban puanları eşit olduğundan, yalnızca bu ölçüte bakılarak aralarında bir sıralama farkı bulunmuyor.