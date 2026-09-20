Hayvanlar aleminde tehlike denildiğinde akla genellikle büyük yırtıcılar geliyor. Ancak insan ölümleri açısından değerlendirildiğinde küçük bir böcek öne çıkıyor. Sivrisinekleri tehlikeli hale getiren doğrudan ısırıkları değil, taşıdıkları hastalıkları insanlara aktarabilmeleri.

SİVRİSİNEKLER NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Sivrisineklerin en önemli özelliği, hastalık etkenlerini insanlar arasında taşıyabilmeleri. Özellikle Afrika, Asya’nın bazı bölgeleri ve Amerika kıtalarında sıtma ve dang humması gibi hastalıkların bulaşmasında rol oynuyorlar. Bu nedenle sivrisineklerin oluşturduğu risk, fiziksel güçlerinden değil hastalık taşıma kapasitelerinden kaynaklanıyor. İnsanları ısıranlar ise dişi sivrisinekler. Erkek sivrisinekler insanları ısırmıyor. Isırık sonrasında ortaya çıkan şişlik de sivrisineğin tükürüğüyle bağlantılı olarak meydana geliyor.

KURBANLARINI 50 METREDEN TESPİT EDEBİLİYORLAR

Sivrisineklerin insanları 50 metreye kadar uzaktan tespit edebildiği belirtiliyor. İnsan derisini delerek kana ulaşmalarını sağlayan ağız yapılarında ise “dişçik” olarak adlandırılan 47 parça bulunuyor. Yaşam süreleri oldukça kısa olan sivrisinekler yaklaşık 10 gün ile 1 ay arasında yaşayabiliyor. Buna rağmen hastalık taşıma ve bulaştırma özellikleri nedeniyle insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturabiliyorlar.

YAĞMURDA NASIL UÇABİLİYORLAR?

Sivrisineklerin küçük ve hafif vücutları yağmur altında da uçmalarına imkan sağlıyor. Yağmur damlalarıyla karşılaştıklarında damlaların etkisinden kurtularak uçuşlarını sürdürebiliyorlar. Yapay ışık kaynakları da sivrisineklerin hareketlerini etkileyebiliyor. Böcekler yapay ışıkla karşılaştıklarında yönlerini şaşırabiliyor ve ışık kaynağının çevresinde daireler çizerek uçabiliyor.