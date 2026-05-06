Araştırmalara göre zerdeçalın antioksidan ve iltihap karşıtı özellikler taşıyabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, düzenli ve dengeli tüketimin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini söylüyor. Özellikle yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve stres nedeniyle vücutta oluşan bazı olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

UZMANLAR ÖZELLİKLE BU ŞEKİLDE TÜKETİLMESİNİ ÖNERİYOR

Beslenme uzmanları, zerdeçalın karabiberle birlikte tüketildiğinde vücut tarafından daha iyi emilebildiğini ifade ediyor. Bu nedenle birçok kişi baharatı çorbalarda, yoğurt karışımlarında ve sıcak içeceklerde kullanıyor.

Bazı araştırmalarda zerdeçalın sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri olabileceği aktarılıyor. Özellikle şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların hafifletilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

HER GÜN AŞIRI TÜKETİLMESİ ÖNERİLMİYOR

Uzmanlar, her besinde olduğu gibi zerdeçalın da aşırı tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle düzenli ilaç kullanan kişilerin yoğun miktarda tüketim öncesinde doktora danışmasının önemli olduğu ifade ediliyor.

Son yıllarda dünya genelinde popülerliği artan zerdeçal, yalnızca yemeklerde değil; bitki çayları, sağlıklı içecekler ve çeşitli atıştırmalıklarda da sık kullanılmaya başlandı.