Sofraların en çok tüketilen yemeklerinden kuru fasulye, yedikten sonra birçok kişide şişkinlik ve gaz sancısına yol açabiliyor. Bu sorunu önlemek için mutfaklarda genellikle kimyon veya karbonat kullanılsa da uzmanlar farklı ve etkili yöntemlere dikkat çekti.

SADECE 1 KAŞIK EKLEMENİZ YETİYOR

Fasulyeyi ıslatma suyuna koyarken içine sadece bir kaşık elma sirkesi eklemek, midede sindirimi zorlaştıran maddeleri parçalayarak gaz oluşumunu büyük oranda azaltıyor.

Bunun yanı sıra fasulyelerin bir gece önceden soğuk suya yatırılması, bu bekletme suyunun birkaç defa değiştirilmesi hem gaz yapıcı maddelerin suya geçmesini sağlıyor hem de fasulyenin daha çabuk pişmesine yardımcı oluyor.

KISIK ATEŞTE PİŞİRİN UYARISI

Yemeği pişirirken tencereye atılacak birkaç defne yaprağı veya bir çay kaşığı rezene tohumu da sindirimi kolaylaştırıp gazı kesiyor.

Yemekte soğuk sıkım zeytinyağı tercih etmek ve fasulyeyi harlı ateşte aceleyle değil, kısık ateşte yavaş yavaş kaynatmak da gaz probleminin önüne geçen diğer uygulamalar arasında yer alıyor.