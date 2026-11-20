Dostluklar her zaman büyük tartışmalar, kırgınlıklar veya ihanetler nedeniyle bitmiyor. Bazen ortada hiçbir sorun yokken iki insan arasındaki iletişim giderek azalıyor. Bir süre sonra ise eskiden hayatın önemli bir parçası olan arkadaşlar, birbirleri için yabancıya dönüşebiliyor.

Kansas Üniversitesi İletişim Profesörü Jeffrey Hall, Psychologies dergisinde kaleme aldığı yazıda arkadaşlıkların çoğu zaman aniden sona ermediğine, yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte yavaş yavaş zayıfladığına dikkat çekiyor. İnsanlara arkadaşlarıyla neden görüşmedikleri sorulduğunda en sık verilen yanıtın, zaman içinde birbirlerinden uzaklaşmaları olduğunu belirtiyor.

YAŞAM KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER DOSTLUKLARI ETKİLİYOR

Arkadaşlıkların zamanla zayıflamasında günlük yaşamın değişmesi önemli rol oynuyor. Başka bir şehre taşınmak, yeni bir işe başlamak, çocuk sahibi olmak veya romantik bir ilişkiye odaklanmak, arkadaşlarla geçirilen zamanı azaltabiliyor. Yoğunlaşan iş temposu ve birbirine uymayan programlar da görüşmeleri zorlaştırabiliyor.

Romantik ilişkilerden farklı olarak arkadaşlıklar, düzenli iletişim kurmayı zorunlu kılan resmi bir bağlılığa dayanmıyor. Taraflardan biri aramadığında veya buluşmak için adım atmadığında iletişim giderek seyrekleşebiliyor.

Hall'a göre, üniversite yıllarında veya kariyerin ilk dönemlerinde çok sayıda arkadaş edinmek mümkün olsa da yıllar geçtikçe bu çevreden yalnızca birkaç yakın dostun kalması son derece doğal.

ARKADAŞLIKLARI BİTİREN ASIL ETKEN NE?

Arkadaşlarla daha az görüşmek, dostluğun tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Sosyal ilişkilerde zaman zaman iletişimin azaldığı dönemler yaşanabiliyor. Asıl kopuş ise iki tarafın da yeniden iletişim kurmak için çaba göstermemesiyle başlıyor. Yanıtlanmayan mesajlar, sürekli ertelenen buluşmalar ve karşı tarafın yoğun olduğu düşüncesi, zamanla aradaki mesafeyi büyütüyor. Böylece yeniden bir araya gelmek giderek zorlaşıyor.

Hall, yakın arkadaşlıkların kurulmasında birlikte geçirilen zamanın belirleyici olduğuna da işaret ediyor. Araştırmalarından birine göre, insanların gerçekten yakın bir dostluk geliştirebilmesi için yaklaşık 200 saat birlikte vakit geçirmesi gerekiyor.

Birlikte yapılan aktiviteler, uzun sohbetler ve düzenli buluşmalar azaldığında arkadaşlar arasındaki duygusal bağ da zayıflayabiliyor.