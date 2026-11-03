Şehirlerarası otobüs yolculuklarında yıllardır süregelen klasik "Kek mi alırsınız, meyve suyu mu?" rutini bu kez yerini büyük bir merak dalgasına bıraktı. Şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsünde gece yarısı ışıkların kapatılmasının ardından servis için koridora çıkan muavin, yolculara alışılmış atıştırmalıkların çok dışında bir ürün dağıttı. Her koltuğa bırakılan minik ve gizemli paketler, karanlıkta yolcuların dikkatini anında üzerine çekti. Birbirine bakıp paketin ne olduğunu çözmeye çalışan yolcuların merakı, aracın ön sıralarından arkaya doğru hızla yayıldı.

GECE YARISI TÜM YOLCULARA DAĞITILDI

Olay, uzun yol yapan bir otobüs firmasının gece seferinde yaşandı. Otobüsün tavan lambaları gece moduna alındığı sırada sessizce servis sepetiyle ilerleyen muavin, her yolcunun eline tek tek hijyenik ambalajlı, yumuşak nesne tutuşturdu.

Uykulu halde ikram tepsisine uzanan yolcular, avuçlarındaki nesnenin alışıldık kek ya da meyve suyu atıştırmalıklara hiç benzemediğini fark edince kısa süreli bir kafa karışıklığı yaşadı. Paketi açan yolcular, tek kullanımlık seyahat kulak tıkacını görünce ne yapacağını şaşırdı.

YOLCULAR ÇOK BEĞENDİ

Gece yolculuklarında en çok şikâyet edilen uğultu, motor sesi ve çevresel gürültülere karşı atılan bu yaratıcı adım, araç içerisindeki atmosferi baştan aşağı değiştirdi. Paketin amacını öğrenen yolcular ürünü hemen kullanırken, kabin içindeki tüm gürültü yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

Toptan maliyeti standart bir paketli kekle neredeyse aynı olan kulak tıkaçları, yolculara klasik atıştırmalıklardan çok daha işlevsel bir konfor sundu. Sabahın ilk ışıklarında varış noktasına ulaşıldığında yolcular muavine tek tek teşekkür etti.