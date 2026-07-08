İnşaat uzmanları, yoğun katmanlar halinde serilen bu kaplamaların sadece birkaç santimlik üst yüzeyinin ıslandığını, taşıyıcı iç katmanların ise tamamen kuru kaldığını netleştirdi.

DOĞAL MALZEMELERDEN YAPILAN ÇATILAR NEDEN SU GEÇİRMEZ?

Sazdan yapılan çatıların su sızdırmamasının temel sırrı, malzemenin kendi hammaddesinden ziyade uygulanan özel döşeme teknolojisinde ve tasarım kalitesinde yatıyor. İnşaat sürecinde kamış veya samanlar, kalınlığı 30 santimetreyi aşacak şekilde son derece yoğun katmanlar halinde yüzeye seriliyor.

Her bir sapın belirli bir açıyla yerleştirilmesi sayesinde, düşen yağmur damlaları yerçekiminin etkisiyle kaplamanın derinliklerine inmeden anında aşağıya doğru akıyor. Uzmanlar, bu sistemin tam verimle çalışabilmesi için çatı eğiminin en az 45 derece olmasını, en ideal performans içinse 50 ila 55 derecelik dik bir açıyla inşa edilmesini öneriyor.

SAZ ÇATILARIN DAYANIKLILIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Bu tür çatı sistemlerinde meydana gelen sızıntıların temelinde malzeme yetersizliği değil, zamanla oluşan doğal aşınmalar ve periyodik bakım eksiklikleri yer alıyor. Çatının iki eğiminin birleştiği en tepe noktası olan mahya hattı; güneş, rüzgar, yağmur ve kar yağışına en çok maruz kalan ve en sık yenilenmesi gereken bölge olarak öne çıkıyor.

Ayrıca baca kenarları, çatı pencereleri ve iç köşe derzlerinin sızdırmazlık özelliğini kaybetmesi de içeriye su girmesine zemin hazırlayabiliyor. Doğal kaplamaların ömrünü kısaltan diğer dış etkenler arasında yuva yapmak için samanları söken kuşlar, malzeme arasına sızan kemirgenler, nem tutarak çürümeyi hızlandıran yosunlar ve çatının kurumasını engelleyen yakın ağaç dalları bulunuyor.

DOĞAL KAPLAMALI ÇATILARIN KULLANIM ÖMRÜ KAÇ YILDIR?

Saz ve saman çatıların hizmet süresi, kullanılan malzemenin türüne ve montaj esnasındaki işçilik kalitesine doğrudan bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Uygun bakımları yapılan ve yosunlardan düzenli temizlenen saz çatılar 25 ila 40 yıl boyunca özelliklerini kaybetmeden hizmet verebiliyor.

Buğday samanı kullanılarak inşa edilen alternatif çatıların ömürleri ise genellikle 25 ile 35 yıl arasında seyrediyor. Hava yükünü en çok çeken mahya kısımlarının her 10 ila 15 yılda bir yenilenmesi ve doğal havalandırma akışının kesintisiz sürdürülmesi, çürüme riskini tamamen ortadan kaldırarak çatı ömrünü maksimum seviyeye çıkarıyor.