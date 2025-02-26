7'den 70'e herkesin tükettiği meyvelerden biri olan üzüm, tarihsel olarak Antik Avrupa'da üzüm bitkilerinin yaprakları ve suyu geleneksel tedavilerde kullanılmıştır. Üzüm kabuğu ve çekirdekleri, içerdiği vitaminler ve liflerin yanı sıra vücutta doğal biyo-işlemleri artırarak çeşitli sağlık sorunlarına karşı faydalı olabilecek polifenoller, özellikle de proantosiyanidinler bakımından zengindir. Yapılan birçok araştırma da üzüm çekirdeği özütünün, iltihaplanma, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, kanser, peptik ülser, mikrobiyal enfeksiyonlar gibi sağlık sorunlarına karşı etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda üzüm çekirdeği tozunu çorbalara, salatalara ve yoğurt gibi ürünlerde karıştırarak tüketebilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZUNUN FAYDALARI

Üzüm çekirdeği tozu, üzüm bitkilerinin ezilmiş tohumlarından elde edilir ve güçlü bir fenolik bileşik olan proantosiyanidin içerir. Proantosiyanidinler, kan damarlarını koruyarak kalp sağlığını desteklerken, kolajen yapısını bozmadan kalp krizi veya felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan etkileri sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olurken, üzüm çekirdeği özütünün, bakteriyel enfeksiyonlara karşı da etkili olduğu gösterilmiştir.

Üzüm çekirdeği tozu, özellikle düşük dozlarda kullanıldığında, kan basıncında düşüş sağladığı ve egzersiz sırasında oksijen dağılımını artırdığı gözlemlenmiştir. Üzüm çekirdeği özündeki proantosiyanidinler, yara iyileşmesine yardımcı olabilir. Bu bileşik, damar duvar yapısını koruyarak varis oluşumunu engelleyebilir. Ayrıca, antibakteriyel ve anti-inflamatuar etkileri sayesinde yaraların hızla iyileşmesini destekler.

Üzüm çekirdeği tozu aynı zamanda kemik oluşumunu ve yoğunluğunu artırabilir. Ayrıca, eklem iltihabını azaltarak romatoid artrit gibi hastalıkların semptomlarını hafifletebilir. Kemik gücünü destekleyen bu etki, kolajen üretimini iyileştirir. Üzüm çekirdeği tozu, vücudun dokularını hasardan koruyabilecek aktif antioksidanlar ve antimutajenikler içerir. Bu özellik, damarlar ve diğer organlar için faydalı olabilir.

Üzüm çekirdeği özütü, histamin üretimini azaltarak alerjik reaksiyonları hafifletebilir ve alerjik rinit gibi burun alerjilerinin şiddetini azaltabilir. Ayrıca, C vitamininin erken yıkımını engelleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Üzüm çekirdeği özütü, bacaklardaki ödemi azaltarak kronik venöz yetmezlik gibi durumları iyileştirebilir. Bu, damarların bacaklardan kalbe kan göndermekte zorlanması durumunda faydalıdır.

Öte yandan günde bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği tozu kullanılması önerilmektedir. Ancak herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya hamilelik ya da emzirme dönemindeyseniz, üzüm çekirdeği tozu veya başka bitkisel takviyeler kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.