Kavurucu yaz sıcaklarında bütçenizi zorlamadan serinlemeniz mümkün. Bunun için klimaya tonlarca para dökmenize de gerek yok. Sadece birkaç küçük değişiklik ve uygun fiyatları yazı konforlu geçirebilirsiniz.

İşte sıcak hava dalgası sırasında serin kalmanıza yardımcı olacak bazı pratik ve uygun maliyetli ipuçları:

TERMAL PERDELER KULLANIN

Evinizde termal ya da karartma perdeler kullanmayı tercih edin. Güneş ışığını engelleyerek iç mekan sıcaklığını azaltırlar. Özellikle gün içinde güneş alan odalarda büyük fark yaratabilir.

PENCERELERİ KAPATIN

Gündüzleri pencereleri kapalı tutun. Dışarısı çok sıcak olduğunda pencereyi kapalı tutmak, içerideki havanın ısınmasını önler. Ancak akşam serinliği geldiğinde, temiz hava akışı için pencereleri açmayı unutmayın.

ÇAPRAZ HAVALANDIRMA

Evinizde çapraz havalandırma seçeneğiyle evinizi serin tutabilirsiniz. Evin farklı uçlarındaki pencereleri aynı anda açarak doğal bir hava akımı oluşturabilirsiniz. Bu, evin içinde serinletici bir esinti yaratır.

ŞEMSİYE İLE FARK YARATIN

Basit bir şemsiye bile büyük farklar yaratabilirsiniz. Pencere önlerine ya da oturma alanlarına yerleştirilen gölgeler evinizin aşırı ısınmasını önler.

GEREKSİZ IŞIKLARI KAPATIN

Günün sıcak saatlerinde fırın, ütü gibi fazla ısı yayan cihazları mümkünse kullanmayın. Akşam saatlerinde yemek pişirmek daha mantıklı olabilir. Gereksiz ışıkları kapatmak da ortam ısısını düşürmeye yardımcı olur.

YAZ YORGANLARI TERCİH EDİN

Pamuklu veya keten pijamalar tercih edin. Kalın yorganlar yerine, yazlık düşük tog’lu yorganlar kullanın. Yaz Yorganı bu konuda iyi bir alternatif. Eğer yatak odanızı serin tutmakta zorlanıyorsanız, evin daha serin bir alanında uyumayı da değerlendirebilirsiniz.