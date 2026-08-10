Son dönemde gıda sahtekarlığının en çok odaklandığı alanlardan biri haline gelen zeytinyağı, sofralarımıza şifa taşımak yerine sağlığımızı riske atıyor. Piyasadaki tağşişli ve hileli ürünlerin artmasıyla birlikte, tüketicilerin gerçek ve kaliteli zeytinyağını sahtesinden ayırt edebilmesi büyük önem taşıyor. Üstelik bunun için tadına, kokusuna ya da rengine bakmak her zaman yeterli olmuyor. İşte zeytinyağının sahte olduğunu anlamanın formülü…

ZEYTİNYAĞINI BUZDOLABINA KOYUN

Zeytinyağının sahteliğini tadından veya renginden değil, evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle kolayca anlayabilirsiniz. Hakiki zeytinyağı soğuğa hassastır; dondurucuya koyduğunuzda 20-30 dakika içinde tereyağı gibi donup kristalleşiyorsa gerçektir. Hiç donmuyor ya da sadece dibinde tortu kalıyorsa içine başka bitkisel yağlar karıştırılmıştır.

GERÇEK ZEYİNTAĞI SU VE YANMA TESTİYLE ANINDA ANLAŞILIYOR

Bir diğer yöntem ise su testidir; ılık suya eklenen gerçek zeytinyağı tamamen suyun yüzeyinde toplanır, suyla bütünleşmez veya dibe çökmez. Ayrıca fitil testinde, gerçek zeytinyağında ıslatılan bir fitil is ve duman çıkarmadan kusursuzca yanarken, hileli yağlar cızırdayarak söner.

SAHTE YAĞLAR BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR

Taklit ve tağşiş yapılmış zeytinyağları, gerçek yağın barındırdığı zengin antioksidan değerlerinden tamamen yoksun olduğu için vücudun kanser ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklara karşı koruma mekanizmasını zayıflatıyor. Bununla birlikte hileli yağlarda yer alan kalitesiz maddeler ve yüksek asit oranları sindirim sistemini doğrudan hedef alarak mide yanması, reflü ve ciddi hazımsızlık sorunlarına zemin hazırlıyor.