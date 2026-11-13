Danimarka'nın Odense kentinde, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya ait veri merkezindeki bilgisayar sunucularının ürettiği ısı doğrudan konutların ısıtılmasında kullanılıyor. Günün 24 saati aralıksız çalışan binlerce cihazdan yayılan sıcaklık, normal şartlarda cihazları soğutmak için atmosfere atılırken artık özel boru hatlarıyla doğrudan evlere ulaşıyor.

SUNUCULARIN YAYDIĞI SICAKLIK 75 DERECEYE ÇIKARILIYOR

Odense'deki veri merkezinde işlem yapan cihazların aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan su bazlı soğutma sistemi, ortaya çıkan atık enerjiyi yakalayarak yeniden değerlendiriyor. Toplanan bu sıcaklık, yeraltı borularıyla yakındaki Tietgenbyen ısı merkezine taşınıyor. Merkezde bulunan dev ısı pompaları sayesinde suyun sıcaklığı 70 ila 75 dereceye kadar yükseltilerek kentin bölgesel ısıtma şebekesine aktarılıyor.

YILDA 165 BİN MEGAVATSAAT ATIK ENERJİ NEREYE GİDİYOR?

Meta'nın paylaştığı güncel verilere göre, tesisten yılda 165 bin megavatsaat atık ısı elde ediliyor. Bu devasa enerji kapasitesi, yerel ısıtma şirketi Fjernvarme Fyn'e tamamen ücretsiz olarak devrediliyor. 2020 yılından bu yana kademeli olarak genişletilen altyapı sayesinde bugün yaklaşık 9 bin konutun yıllık ısınma ihtiyacı sadece bu bilgisayarlardan elde edilen atık enerjiyle karşılanıyor.

SİSTEMDEN YARARLANAN HANELER FATURA ÖDÜYOR MU?

Teknoloji şirketinin atık ısıyı yerel yönetime ücretsiz sağlaması, hanelerin bedelsiz ısındığı anlamına gelmiyor. Isı pompalarının devrede kalması için gereken elektrik tüketimi, boru hatlarının periyodik bakımı ve sıcak suyun binlerce eve kesintisiz dağıtılması ciddi operasyonel maliyetler yaratıyor. Bu nedenle bilgisayarların atık ısısıyla ısınan bölge halkı, dağıtım ve işletme bedellerini kapsayan faturaları ödemeye devam ediyor.