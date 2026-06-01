Türkiye'de benzerine çok nadir rastlanılan görüntüler bugün Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında kaydedildi.



Gezi teknesiyle tura çıkan bir grup, deniz yüzeyinde dev bir canlının hareket ettiğini görünce cep telefonu kameralarını açtı. Bir süre boyunca teknenin yakınlarında görülen cismin iyice yüzeye çıkmasıyla birlikte bir balina olduğu anlaşıldı.





EKİPLER ALARMA GEÇTİ



Kaydedilen görüntülerde balinanın su yüzeyine çıkarak ilerlediği ve daha sonra yeniden suyun altına girerek gözden kaybolduğu görüldü.



Akdeniz'de zaman zaman köpekbalıkları ortaya çıksa da, balina görülmesinin çok nadir bir durum olduğunu belirten uzmanlar, aynı bölgede son olarak 2021 yılında bir balinanın görüntülendiğini hatırlattı.



Balinanın görüntülenmesinin ardından bölgede görevli ekipler, kıyı şeridinin güvenliğini tesis etmek amacıyla ek denetimlere başladı.



