Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, cami önünde görme engelli taklidi yaparak dilencilik yapan 54 yaşındaki İ.M. yakalandı. Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde bir süre takip edilen İ.M., zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÜZERİNDEN 32 BİN LİRA ÇIKTI
Çarşı Zabıta Amirliği’nde yapılan incelemelerde, İ.M.’nin İzmir’den geldiği ve çeşitli şehirlerde de dilencilik yaptığı belirlendi. Yapılan aramalarda İ.M.’nin üzerinde 32 bin 15 lira bulundu.
İ.M.’nin üzerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu’na göre adli para cezası uygulandı.