Kurutma makinesi veya nem giderici satın almak her evin bütçesine uygun olmayabilir ve bu durum çamaşırların uzun süre ıslak kalmasına veya küflenmesine neden olur. Ancak uzmanlar, pahalı cihazlar kullanmaya gerek kalmadan çamaşırları hızlıca kurutmanın bazı pratik ve etkili yollarını paylaştı.

Uzmanlar, elektrik faturalarını düşürmek ve çamaşırların kalitesini korumak isteyenler bir öneride bulundu. Bu öneri de çamaşırları içeride hava ile kurutmak. Bu yöntem enerjiyi verimli kullanmak, çamaşırları taze tutmak ve giysileri bozulmadan saklamak gibi birçok avantaj sağlıyor.

ÇAMAŞIRLAR DAHA HIZLI KURUYACAK

Öncelikle çamaşır makinesinden çamaşırları çıkarırken ekstra sıkma döngüsü yaparak fazla suyun hızla akmasını sağlamak, kurutma sürecinin kısalmasına yardımcı olur. Ayrıca bir masa veya oda fanı kullanmak, havanın dolaşımını artırarak çamaşırların daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Giysileri asmadan önce havluyla kurulayarak nemi mümkün olduğunca almak da önemli bir adımdır. Kurutma askısına asarken, giysiler arasında yeterli boşluk bırakarak havanın düzgün bir şekilde dolaşmasını sağlayın.

Öte yandan çamaşırları uzun süre makinede bırakmamak ve kurutma için asmadan önce fazla suyu almak, hızlı kuruma için büyük fark yaratır. Giysilerinizi düzgünce silkeleyip düzeltmek, kırışmaların önlenmesine yardımcı olabilir. Gömlekler gibi hassas giysileri ise asarak kurutmak, hem daha hızlı sonuç verir hem de şeklini korur. Eğer odada ısıtma açılmışsa, kurutma askısını bu kaynağa yakın bir yere koyarak kuruma sürecini hızlandırabilirsiniz. Isıtma açıkken pencereyi açmak da nemin atılmasına ve hava sirkülasyonunun artmasına yardımcı olur.