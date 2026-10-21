Yozgat’ın Kuruçay köyünde uygulanan yöntemde yoğurt, un, yumurta ve sıvı yağ bir araya getirilerek kaynatılıyor. Hazırlanan karışım sıcakken şişelere dolduruluyor ve kapakları kapatılıyor. Böylece geleneksel tarhana yapımında görülen günlerce güneşte kurutma aşaması uygulanmıyor.

Kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan karışım, ihtiyaç duyulduğunda çorba olarak pişirilebiliyor. İsteğe göre sarımsak, haşlanmış nohut veya mercimek gibi malzemelerle de zenginleştirilebiliyor.

SİVAS, TOKAT VE KIRŞEHİR’DE DE KIŞLIK GELENEĞİ SÜRÜYOR

Yozgat’ın yanı sıra Sivas ve Kırşehir’de de tarhana, geleneksel tariflerle hazırlanıp kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Bu yörelerde kurutma yöntemi yaygın olarak kullanılırken Tokat’ta üzüm şırası ve buğday kırmasıyla hazırlanan kendine özgü üzüm tarhanası da bulunuyor.

İller arasında tarifler ve saklama yöntemleri değişse de amaç, yaz ve sonbahar aylarında hazırlanan yöresel lezzetleri soğuk günlerde de tüketebilmek. Yozgat’ta uygulanan sıvı halde şişeleme yöntemi ise bu geleneğin farklı bir örneği olarak öne çıkıyor.

KIŞIN ÇORBA HAZIRLAMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Önceden hazırlanan karışımın gerektiğinde pişirilebilmesi, mutfakta zaman kazanmak isteyenler için kolaylık sağlıyor. Geleneksel tariflerin farklı biçimlerde saklanması, Anadolu’nun yöresel yemek kültürünü de yaşatıyor.

Ancak şişelenen karışımın uzun süre güvenle saklanabilmesi için uygun muhafaza koşulları ve güvenli bir konserveleme işlemi gerekiyor.