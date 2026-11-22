Doğu Afrika Rift Sistemi üzerinde yer alan Fentale Yanardağı çevresinde gerçekleştirilen araştırma, gaz salımının yaklaşık üç aylık bir dönemde meydana geldiğini ortaya koydu. Bilim insanları, volkanik bölgelerde patlama olmadan da büyük miktarlarda sera gazının atmosfere karışabileceğine dikkat çekti.

PATLAMA OLMADAN BİNLERCE TON GAZ SALINDI

Bristol Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, Etiyopya'nın merkezindeki Fentale Yanardağı çevresinde yaşanan yer altı hareketleri incelendi. Araştırmacılar, uydu gözlemleri ve atmosfer ölçümlerinden yararlanarak bölgedeki metan salımının boyutunu hesapladı.

Elde edilen verilere göre yaklaşık üç ay içerisinde en az 38 bin ton metan atmosfere karıştı. Bu miktar, yanardağda herhangi bir püskürme gerçekleşmemiş olması nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekti.

Bilim insanları, gazın yer altındaki çatlaklar ve kırık hatları boyunca yüzeye ulaşabildiğini belirledi. Böylece volkanik hareketlilik sırasında gazların atmosfere karışması için mutlaka bir patlama yaşanması gerekmediği ortaya konuldu.

GAZIN KAYNAĞI YERİN ALTINDAKİ MAGMA HAREKETİ ÇIKTI

Araştırmacılar, yanardağın altında meydana gelen büyük magma hareketinin gaz salımını tetiklediğini belirledi. Yer kabuğundaki çatlaklardan ilerleyen magma, hidrokarbon bakımından zengin tortul kayaçların üzerinde bulunan geçirimsiz tabakayı bozdu.

Bu durum, uzun süredir yer altında hapsolmuş metanın serbest kalmasına neden oldu. Başkent Addis Ababa'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki yanardağda yaşanan olay, uydular tarafından Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında kaydedildi.

Araştırma ekibi, aynı dönemde Fentale Yanardağı'ndan en az 2,9 milyon ton karbondioksit salındığını da hesapladı.

Bristol Üniversitesi'nden Dr. Edna Dualeh, bir yanardağdan bu büyüklükte metan salındığının görülmesinin kendileri için büyük sürpriz olduğunu belirtti.

BİLİM İNSANLARI İLK KEZ BÖYLESİNE BÜYÜK BİR SALIMI DOĞRULADI

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan yeni araştırma, bir yanardağdan bu ölçekte gerçekleşen ilk doğrulanmış metan salımını ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre Fentale'deki olay, yer altındaki magma hareketlerinin yalnızca lav ve deprem faaliyetleriyle değil, büyük gaz salımlarıyla da sonuçlanabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, benzer olayların başka volkanik bölgelerde de yaşanıp yaşanmadığını incelemeyi planlıyor. Elde edilen bulguların geçmişteki ani iklim değişimlerinin anlaşılmasına da katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.