Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin geçen yıl Muhammed Yarız'ın jetiyle hacca gittiği ileri sürüldü. Sayan, Nagehan Alçı aracılığıyla bu iddiayı yalanladı. Kaya, eşiyle birlikte Medine'deki Kuba Mescidi'nin önünde böyle fotoğraf çektirip paylaşmıştı.

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle birlikte nisanda 163 milyon liralık Özata hissesi alıp eylülde 2.2 milyar liraya sattı. Fon vurgununda bu ortaya çıkınca görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak sosyal medya hesaplarında 'AKP Genel Başkan Yardımcısı' titrini kaldırmadı.

ADALET SARSILDI

İktidar kanadından fon vurgunu için "Sorumlulardan hesap sorulacak" açıklamaları yapıldı ancak Sayan Kaya ifadeye bile çağrılmadı. İmamoğlu'na farklı, Sayan'a farklı işletilen hukuki süreç 'ayrımcılık' olarak görüldü. "Adalete güveni bu kararlar sarsıyor" dedirtti.