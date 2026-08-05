Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü’nün kuzey kıyılarında konumlanan Çakıl Adası, büyüleyici turkuaz rengi, bembeyaz çakıllarla kaplı kumsalı ve el değmemiş doğasıyla yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgenin eşsiz sodalı ve berrak sularında serinlemek isteyen tatilciler için vazgeçilmez bir rota haline gelen Çakıl Adası, adeta Maldivler, Bali ve Hawaii’yi aratmıyor.

TATİLCİLERİN YENİ GÖZDESİ

Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan Çakıl Adası, turkuaz renkli göl sularıyla büyüleyici görüntüler sunuyor. Gün batımına kadar sahilin ve doğanın tadını çıkaran tatilciler, adanın tropikal bir cenneti andıran atmosferinde unutulmaz anlar yaşıyor.

‘GÖLÜN SODALI VE TUZLU SUYU CİLDE İYİ GELİYOR’

İzmir'den ailesiyle birlikte bölgeye gezi düzenleyen Deniz Özçelik, ilk kez geldiği adanın dokusuna hayran kaldığını ifade ederek duygularını şöyle dile getirdi:

"Van Gölü'nün güzelliğini daha önce çok duymuştum. Buraya gelince bizzat görme fırsatı buldum. Gölün sodalı ve tuzlu suyu cilde iyi geliyor. Doğası gerçekten çok güzel. Sahilin beyaz çakıllarla kaplı olmasının sonradan oluşturulduğunu sanıyordum ancak bunun tamamen doğal olduğunu öğrendim. Çakıl Adası görülmeye değer bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Ülkemizin sadece batısında değil, doğusunda da keşfedilmeyi bekleyen çok güzel doğal güzellikler var."

‘TURKUAZ RENGİYLE MALDİVLER’İ ANDIRIYOR’

Ankara'dan adayı görmeye gelen bir diğer ziyaretçi Yusuf Göktü Koç ise alanın berraklığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Burası gerçekten çok güzel. Van Gölü'nün görüntüsü etkileyici. Erciş'i çok sevdim. Çakıl Adası'nın kıyısı cam gibi berrak. Turkuaz rengiyle Maldivler'i andırıyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim."