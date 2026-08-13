

Gastronomi dünyasında alışılmış restoran anlayışını tamamen değiştiren sıra dışı bir mekan, Singapur’da konuklarına adeta bir film sahnesinin içindeymiş hissi yaşatıyor. Yaklaşık 2 saat süren interaktif deneyimde yemek, gizemli geçitler, oyunlar ve farklı konseptlerle birleşiyor.

Bu sıra dışı deneyim, rezervasyon yaptırıldığı anda başlıyor. Restoranın açık adresi müşterilerle paylaşılmıyor. Mekana ilişkin konum bilgileri, yemek saatine kısa bir süre kala özel mesaj yoluyla iletiliyor. En fazla 8 kişilik gruplar halinde kabul edilen misafirler, ilk tadımın ardından aynalar ve ışıklarla tasarlanmış gizemli koridorlardan geçerek restoranın farklı dünyalarını keşfetmeye başlıyor.

YEMEK İÇİN SADECE MASAYA OTURMAK YETMİYOR

Mekanda bir sonraki bölüme geçmek için müşterilerin bazı fiziksel engelleri aşması gerekiyor. Gizli duvar bölmelerini keşfetmek, merdivenleri tırmanmak ve dar tünellerden emekleyerek ilerlemek deneyimin bir parçası. Bu nedenle restoran yetkilileri, konukların şık kıyafetler yerine rahat pantolon ve spor ayakkabı tercih etmelerini öneriyor.

6 ODA, 6 FARKLI DÜNYA

Yaklaşık iki saatlik deneyim boyunca misafirler, birbirinden tamamen farklı 6 konsept odayı ziyaret ediyor. Her bölüm, kendine özgü dekorasyonu, hikayesi ve interaktif oyunlarıyla farklı bir atmosfer sunuyor. Üstelik konuklar bir sonraki odada ne yiyeceklerini önceden bilmiyor. Böylece yemek deneyimi, sürprizlerle dolu bir keşfe dönüşüyor.

YEMEK, OYUN VE GİZEM BİR ARADA

Restoranın konsepti, klasik bir akşam yemeğinden çok interaktif bir macerayı andırıyor. Misafirler yalnızca farklı lezzetleri tatmakla kalmıyor, aynı zamanda gizli geçitleri keşfediyor, oyunlara katılıyor ve her yeni odada farklı bir hikayenin içine giriyor.