Karayollarında sürücüleri yönlendiren tabelaların renkleri rastgele seçilmiyor. Özellikle otoyollarda kullanılan yeşil zeminli, beyaz yazılı levhaların tercih edilmesinin hem trafik güvenliği hem de okunabilirlikle ilgili önemli nedenleri bulunuyor. Üstelik bu renk seçiminin geçmişi, yıllar önce ABD'de yapılan dikkat çekici bir deneye dayanıyor.

YEŞİL VE BEYAZ RENKLER NEDEN BİRLİKTE KULLANILIYOR?

Otoyol tabelalarında yeşil zemin üzerine beyaz yazı kullanılmasının temel amacı, sürücülerin yönlendirme bilgilerini kolayca fark edip okuyabilmesini sağlamak. Özellikle yüksek hızda ilerleyen araçlardaki sürücülerin çıkış, kavşak ve mesafe bilgilerini kısa sürede algılaması gerekiyor. Yeşil zemin ile beyaz yazı arasındaki kontrast, tabelaların okunmasını kolaylaştırırken sürücülerin de bu rengi zamanla otoyol yönlendirmeleriyle özdeşleştirmesini sağlıyor.

ABD'DE YÜZLERCE SÜRÜCÜYLE TEST EDİLDİ

Yeşil tabelaların yaygınlaşmasının arkasında 1950'li yıllarda ABD'de yürütülen çalışmalar bulunuyor. O dönemde otoyol levhalarında mavi mi yoksa yeşil mi kullanılması gerektiği tartışılıyordu. Bu tartışmaya son vermek amacıyla 1957 yılında Maryland eyaletindeki Capital Beltway yolunda bir deney yapıldı. Mavi, yeşil ve siyah zeminli tabelalar yüzlerce sürücü tarafından değerlendirildi.

Test sonucunda sürücülerin yüzde 58'i yeşil tabelaları tercih etti. Ayrıca büyük ve küçük harflerin birlikte kullanıldığı yazıların tamamen büyük harflerden oluşan yazılara göre daha kolay okunduğu belirlendi. Bunun üzerine beyaz yazılı, yeşil zeminli tabela tasarımı Ocak 1958'de onaylandı.

TÜRKİYE'DE HER TABELA AYNI RENKTE DEĞİL

Türkiye'de de yol yönlendirme levhalarının renkleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün belirlediği standartlara göre farklılık gösteriyor. Otoyollarda yeşil zeminli tabelalar kullanılırken devlet ve il yollarında mavi zeminli levhalar tercih ediliyor.

Turistik yollar kahverengi, belediyelerin sorumluluğundaki imar yolları ise beyaz zeminli ve siyah yazılı tabelalarla gösteriliyor. Böylece sürücüler yalnızca yön ve mesafe bilgisi almıyor, karşılaştıkları tabelaların renklerinden yolun hangi türde olduğunu da anlayabiliyor.